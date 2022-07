Er komt geen hittegolf in Amsterdam, maar tropisch wordt het wel

In het zuiden van het land wordt volgende week een hittegolf verwacht, met temperaturen die de 40 graden aan kunnen tikken. In Amsterdam stijgt het kwik niet zo hoog, maar ook hier kunnen we tropische temperaturen verwachten.

"Een hittegolf in Amsterdam wordt net wat lastiger, dat komt omdat er meer koelere lucht van zee komt", vertelt een metroloog van Weeronline. "Toch kan het in Amsterdam tropisch warm gaan worden. Naar verwachting gaat het wel 30 graden worden, misschien nog wel warmer."

Dat terwijl als je naar de veertiendaagse weersverwachting kijkt het niet boven de 30 graden komt. "Dat komt doordat de temperatuur van de stad is gekoppeld aan de weersverwachting rond Schiphol. In de stad is het altijd warmer."

Warmer in de stad

Dat het in de stad warmer is dan de weerapps voorspellen komt heel vaak voor. In 2018 was het op de dam 41 graden, terwijl de telefoons 'maar' 32 graden aangeeft. Volgens het KNMI kan het verschil tussen buiten en binnen een stad met meer dan 200.000 inwoners maar liefst zeven graden zijn. Die verschillen komen wel alleen voor bij heldere en windstille dagen.

Die verschillen komen door de vele bebouwing in de steden. Beton, steen en ander bouwmateriaal houdt de warmte goed vast en daardoor blijft de hitte in de stad, waardoor de temperaturen een stuk hoger oplopen. Aan het begin van dit jaar werd bekend dat van de tien meest versteende buurten van Nederland er zeven uit Amsterdam komen. Volgens de onderzoekers is er in De Van der Helstpleinbuurt geen sprietje groen te vinden.