Bewoners niet blij met plannen Florapark-Westeinde: "En met mij de hele buurt"

De gemeenten Enkhuizen en Stede Broec verwachten vanavond meer dan 100 belangstellenden, tijdens een bijeenkomst over de ontwikkeling van het plan Florapark-Westeinde. Dit moet in tijden van schaarste in Enkhuizen en Bovenkarspel honderden nieuwe huizen opleveren. Maar niet iedereen zit hier op te wachten.

De woningbouwplannen voor Florapark-Westeinde zijn er al jaren. Ten zuiden van het Westeinde in Enkhuizen en de Hoofdstraat in Bovenkarspel moeten enkele honderden nieuwe huizen komen, zowel voor verkoop als verhuur. Daarnaast wil zaadverbeteringsbedrijf Incotec uitbreiden en wordt op korte termijn ruimte gezocht voor 100 à 150 tijdelijke woningen.

Erik van der Kuil woont en werkt aan het Westeinde in Enkhuizen. Hij staat niet bepaald te juichen bij de plannen, ook al is nog niet duidelijk hoe het er precies uit komt te zien. "Ik vind het helemaal niks", zegt hij. "En met mij de hele buurt. Ik woon hier sinds 2002, juist vanwege de ruimte om ons huis heen. Daar blijft weinig meer van over, ben ik bang."

'Enkhuizen is vol'

En daarnaast vindt hij dat Enkhuizen vol is.: "Als Stede Broec zo nodig wil bouwen, doe het dan lekker daar. Waarom hier en bijvoorbeeld niet in de buurt van De Kloet in Grootebroek? Daar is ruimte genoeg en geen lintbebouwing. Maar hier is de grond lekker goedkoop en daar zitten een paar boeren die uitgekocht zouden moeten worden. Ik denk dat dat een rol speelt."

Van der Kuil maakt een rekensommetje. "Er wordt gesproken over in totaal 600 huizen. Dat betekent ook 800 extra auto's. Waar moeten die heen? Niet over het Westeinde, hoop ik."

Woningen van 9 ton

Myrna Bos woont sinds twee jaar in Bovenkarspel, waar ze een bed and breakfast runt. "Ik moet zeggen dat ik in eerste instantie wel schrok van de plannen. Maar ik snap ook dat er woningen nodig zijn, zodat mensen kunnen wonen. Met permanente woningen, bijvoorbeeld bestemd voor sociale huur, heb ik geen moeite. Het moeten geen woningen van negen ton zijn, die niemand kan betalen. Daar schieten we niets mee op."

Dinsdagavond worden omwonenden en bedrijven geïnformeerd over het proces en er kunnen vragen worden gesteld. "Er moeten nog veel keuzes worden gemaakt", staat er in de uitnodiging. De avond begint om 19.30 uur in Vereenigingsgebouw De Tuf in Bovenkarspel.