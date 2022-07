"Nee, geen 'jurken' zeggen, het zijn 'robes'!" Cabaretier en kunstenaar Ruud Douma is heel duidelijk als het over de creaties van couturier Tycho Boeker gaat. Die robes maakt Boeker al meer dan 30 jaar voor Ruud's alter ego Dolly Bellefleur.

Dolly Bellefleur is misschien wel de bekendste LHBTIQ+-activist van Nederland. Haar prachtige kostuums zijn nu te zien in gallerie ArtZaanstad op het Hembrugterrein. Maar niet alleen die creaties hangen daar, ook foto's van bijvoorbeeld Erwin Olaf, strips en andere kunst, geïnspireerd door het personage Bellefleur worden getoond.

"Mijn vorm is Dolly"

Met de titel "Made in Dolland- de beeldtaal van Dolly Bellefleur", laat Ruud Douma zien hoe Dolly al 33 jaar ten strijde trekt tegen discriminatie en vooroordelen. Onder het motto "Laat de liefde regeren" maakt Dolly zware onderwerpen lichter. Zij is bovendien een inspiratiebron voor onder andere fotografen, vormgevers en striptekenaars.

De expositie is een ode aan haar, maar ook een beetje aan haar geestelijk vader Ruud Douma. Douma: "Ik vind het mooi om hier te laten zien dat ik met beeld een eigen stijl heb ontwikkeld, de ene kunstenaar gebruikt verf, de ander marmer. Mijn vorm is Dolly. Zij is een middel om mijn boodschap uit te dragen. Mijn muze en inspiratiebron."

Niet altijd mannetje-vrouwtje

Dolly zet zich al decennia lang met humor en een beetje venijn in tegen discriminatie en vooroordelen. Zo gaat ze langs op scholen om met jongeren te spreken. Ze is een ambassadeur van de LHBTIQ+- gemeenschap en doopte zichzelf niet voor niets Frau Antje van het verkeerde kantje.



Ruud Douma: "Dolly probeert in te gaan tegen het hokjesdenken, niet alles hoeft altijd mannetje-vrouwtje te zijn." Douma ziet haar als een symbool voor de liefde: "Als er ooit een minister van liefde komt, wil ik die wel zijn."



De tentoonstelling 'Made in Dolland is tot 7 augustus te zien bij ArtZaanstad.

Schilder van de Zon in Singer Laren

Theo van Rysselberghe. Koning van het licht, voorman van het pointillisme, Vlaams kunstschilder. Het Singer Museum in Laren laat in de tentoonstelling 'schilder van de zon' zijn mooiste en meest betekenisvolle werken zien.



Aan de hand van zijn grootste thema's: society portretten, mediterrane landschappen, de zee en vrouwelijk naakt schetst het museum het leven en werk van de Vlaamse schilder. "Hij is de ultieme zomerschilder", zegt Jan Rudolph de Lorm, directeur van Singer Laren, "hij maakt schilderijen waar je vrolijk van wordt."



De Lorm leerde het werk van Van Rysselberghe al heel jong kennen: "Toen ik een klein jongetje was, hadden mijn ouders een huisje aan de Franse kust. De buurvrouw daar had een paneeltje aan haar muur hangen waar ik stapelverliefd op was. Ieder jaar ging ik terug om het schilderijtje te bekijken. Een keer raden wie de schilder was!" De grote versie van dat doek hangt nu in het museum, samen met veel ander werk van Van Rysselberghe.



Tot 4 september is de tentoonstelling 'Theo van Rysselberghe, schilder van de zon' te zien.