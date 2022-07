NH 360°: "Zonde dat jongeren wegens regeldruk afhaken voor een baan als boer of visser"

De 30-jarige Cees Meeldijk uit Hippolytushoef komt uit een vissersfamilie, heeft zelf een paar jaar gewerkt als visser en doet nu als onderzoek bij de Wageningen Universiteit naar de visserij en netteninnovatie. "Mensen zijn vooral regelmoe. Natuurlijk zijn er nog steeds jongeren die later willen vissen, maar je ziet wel dat er afhaken door onzekerheid in de sector. Zonde als juist dat gebeurt om de regeldruk."

Den Helder en Texel gingen - als diepzeehavens - over naar de echt grote schepen en visten vooral veel op tong in de Noordzee. "Maar Wieringen, aan het wad en daarmee ondieper en minder geschikt voor grote schepen, kon dat niet. Dat zie je ook nu nog: door de geografie ligt hier een heel andere vloot met kleinere schepen." Vanuit Den Oever werd vooral gevist op garnalen. "Deze kleinere schepen waren wel multifunctioneler en zo kon er ook gevist worden op kabeljauw."

Meeldijk - ook raadslid in de gemeente Hollands Kroon - heeft onderzoek gedaan naar de visserijgemeenschappen in de Kop van Noord-Holland (Den Helder, Texel en Den Oever) in vergelijking met de algemene trend. Daaruit kwamen interessante zaken naar voren: zo profiteerden aanvankelijk Den Helder en Texel van de technologische vooruitgang, maar lijkt het nu juist beter te gaan met Den Oever.

"Door de ligging was Wieringen gebonden aan kleinere schepen, al is dat ook de redding geweest"

Terwijl Den Helder en Texel de afgelopen dertig jaar te maken kregen met een krimpende vloot, is er in Den Oever weinig veranderd. "De eerste twee waren veel grotere havens dan Den Oever, maar inmiddels zijn de rollen omgedraaid. Hier zijn zo'n 47 schepen, relatief weinig, maar tegelijkertijd is hier het aantal wel consistent gebleven. Door de ligging was Wieringen gebonden aan kleinere schepen, al is dat ook de redding geweest."

Bedreigend

Toch zijn de stikstofmaatregelen ook bedreigend voor Den Oever, vertelde Meeldijk gisteren op NH Radio. "Er is veel onrust. Velen leven van week tot week. De mensen zijn regelmoe. Elke keer is er weer iets. En er is al zoveel waar ze rekening mee moeten houden, zeker nu met de hoge brandstofprijzen. Wat komt er hierna weer? Investeren doe je normaal alleen als je het er ook uit krijgt. Als je het nu niet doet, kun je jouw visvergunning kwijtraken."