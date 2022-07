Jongerentak Milieudefensie plakt contract op deur Ahold "We willen actie zien"

Strak in pak voeren jongeren actie voor de deur van Ahold Delhaize. In hun hand een contract met vier eisen die ervoor moeten zorgen dat het bedrijf meer gaat doen tegen de opwarming van de aarde. Maar het ziet er niet naar uit dat Ahold dat snel zal ondertekenen, want "we doen al heel veel", zegt een woordvoerder. Maar daar nemen de jongeren geen genoegen mee.