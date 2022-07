3 jaar cel voor Alkmaarse handbaltrainer (73): 'Mijn dochter maakte kunstwerk over misbruik'

De 73-jarige handbaltrainer O. B. F. uit Alkmaar is veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor het misbruiken van zijn keeperspupillen. Tijdens privétrainingen randde hij zes minderjarige meisjes aan, onder het mom van 'zijn methode'. Één van de slachtoffers maakte tekeningen over het misbruik.

Een kunstwerk door één van de slachtoffers - Privéfoto

De trainer werd alom geprezen bij de handbalclub A & O. Tot februari vorig jaar gaf hij speelsters van de club aan de Alkmaarse Vondelstraat privétraining. Hij deed dit soms meerdere keren per week in de sporthal die bij de club hoort, maar ook in een privézaal en zelfs bij hem thuis. Nadat de politie vorig jaar na een tip binnenviel tijdens een training en een onderzoek startte, deden zes meiden aangifte van misbruik vanaf 2015. Tijdens die trainingen nam de man zijn slachtoffers tussen de 12 en 15 jaar apart mee naar een bankje bij de tribunes - buiten het zicht van anderen en ouders - en deed daar oefeningen. O. B. F omschrijft de oefeningen als spierspanningsoefeningen die hoorden bij een door hem zelf ontwikkelde trainingsmethode. Met een bal en handen drukte hij op hun lichamen en dan moesten de meisjes hun spieren aanspannen. Eerst over hun kleding, terwijl hij drukte op borsten, buik, benen, liezen en intieme delen, maar later vonden de aanrakingen ook plaats onder hun kleding, op de blote huid.

Bij twee slachtoffers is verdachte tijdens de oefeningen binnengedrongen met zijn vinger in haar intieme delen en bij een derde slachtoffer heeft hij een poging daartoe gedaan. De Alkmaarders verklaart dat deze oefeningen nodig zijn om de pijngrens van de meisjes te verhogen voor het opvangen van de bal op deze lichaamsdelen. "Alleen zo bereik je de top." Ook nam hij enkele slachtoffers alleen mee naar de kleedkamer van de sporthal - deur op slot - waar ze zich moesten zij zich uitkleden om hun houding te controleren. Kunst van seksueel misbruik Op zijn telefoon zijn foto’s aangetroffen die hij heeft gemaakt van seksuele handelingen die hij verrichtte bij één van de slachtoffers. De rechtszaak bijna twee weken geleden was erg beladen: ouders zaten in de zaal, oog in oog met de man die ze dachten te kunnen vertrouwen met hun dochters. Één moeder vertelde in tranen dat haar dochter met het misbruik probeert om te gaan door er kunst over te maken. NH Nieuws kreeg foto's ervan opgestuurd. "Geen woord, maar beelden namens onze dochter. Die spreken voor zich. Vrouw die wordt aangeraakt door handen, is het onderschrift van het beeld", aldus de moeder tijdens de zitting.

De tweede tekening van één van de slachtoffers - Privéfoto

Een aantal slachtoffers nam ook het woord. "Je was een idool voor mijn ouders. Ze zagen je als degene die mij vooruit kon helpen." Een ander zei tegen de rechter: "Ik geloofde in hem en deed hem na. Maar nu voelt tanden poetsen en eten als een zware taak. Ik durf niet op te groeien. Ik moest van jou jong blijven. In plaats van leuke dingen doen met vrienden, moet ik nu als 19-jarige werken aan mijn trauma." De trainer bouwde ook een band op met de ouders en kwam zelfs op verjaardagen van de meiden. "Het is bijna niet te beschrijven in woorden wat je ons hebt aangedaan. We vertrouwden je. Nodigden je uit in ons huis", aldus een moeder.

Quote "De verdachte, die vele malen ouder was, heeft zich hier geen enkele rekenschap van gegeven en slechts oog gehad voor zijn eigen lustgevoelens" Oordeel rechtbank

De man bekende grotendeels, maar volgens hem was het misbruik qua duur en intensiteit beperkter dan de slachtoffers hebben verklaard en had hij geen seksuele intenties. De rechtbank acht deze verklaring van de verdachte niet geloofwaardig. Zij vindt dat de 'succesvolle trainer' misbruik maakte van zijn machtspositie en status in de ogen van de slachtoffers. Zij voelden zich voor een succesvolle handbalcarrière afhankelijk van hem. Schadevergoeding van 75.000 euro "Hij heeft met het misbruik een ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van de jonge slachtoffers, die aan het begin van hun puberteit stonden en van wie het lichaam nog volop in ontwikkeling was. De verdachte, die vele malen ouder was, heeft zich hier geen enkele rekenschap van gegeven en slechts oog gehad voor zijn eigen lustgevoelens", aldus het vonnis. Rekeninghoudend met zijn oudere leeftijd is de Alkmaarder veroordeeld tot een gevangenisstraf opgelegd van 48 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Dat houdt in dat hij drie jaar de cel in moet en daarna drie jaar onder toezicht staat van de reclassering, niet aan het werk mag als handbaltrainer of in andere functies waarin hij contact heeft met minderjarigen. Ook kreeg hij een contactverbod en moet hij schadevergoedingen betalen aan de slachtoffers, variërend van 2.500 tot ruim 30.000 euro. In totaal gaat het om een bedrag van bijna 75.000 euro.