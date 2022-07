Cesar (22) ontvluchtte Venezuela en slaat nu homeruns voor Alkmaarse honkbalclub

"Als ik honkbal, voel ik me vrij en vergeet ik wat er aan de hand is aan de andere kant van de wereld." Het 22-jarige honkbaltalent Cesar Augusto Salazar Cedeño vluchtte uit zijn thuisland Venezuela en heeft hier asiel aangevraagd. In afwachting daarvan kwam 'ie per toeval terecht bij een Alkmaarse honkbalclub, waar ze héél erg blij zijn met de voormalig prof.

Het is zondagmiddag en het eerste honkbalteam van Alcmaria Victrix speelt tegen het Haarlemse Kinheim. Twee honken zijn vol en Cesar komt aan slag. De Venezolaan speelde in z'n tienerjaren op hoog niveau in de Dominicaanse Republiek en de Verenigde Staten. "Die swing van hem: als hij de bal goed raakt, kan je gaan zoeken", zegt coach Lisandro Tromp tegen NH Nieuws. Het publiek begint te juichen. Sinds ongeveer drie jaar is Cesar in Noord-Holland. Hij vluchtte, omdat hij zijn leven niet meer zeker was in zijn dictatoriaal geregeerde thuisland. Al ruim zes miljoen Venezolanen verlieten huis en haard, omdat voedsel en medicijnen niet meer te betalen zijn.

Portret van een gevluchte Venezolaanse familie in 2020

Bovendien is Cesar aangesloten bij de oppositiepartij in het land en z'n leven loopt naar eigen zeggen gevaar. Hij is negentien als hij besluit z'n familie achter te laten en met zijn honkbalhandschoen op zak de bus te pakken naar de Colombiaanse hoofdstad Bogotá. Vanaf daar vliegt hij naar Nederland. Cesar belandt, via het aanmeldcentrum in Ter Apel, bij het asielzoekerscentrum in Den Helder. Hieronder de grens tussen Venezuela en Colombia. Daar is bovenstaande foto gemaakt. Tekst loopt door onder de afbeelding.

"Ik vind het fijn hier. Ik voel me veilig. Ik kan hier over straat lopen zonder dat ik voor mijn leven hoef te vrezen", vertelt hij vanuit de dug-out bij de Alkmaarse club. In z'n eerste slagbeurt doet Cesar waar iedereen op hoopt. Bekijk de reportage hier. Tekst loopt daaronder door.

Cesar slaat punten binnen in Alkmaar

Volgens cijfers van de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) hebben in de eerste helft van dit jaar 78 Venezolanen asiel aangevraagd. Dat is nu al evenveel als in heel 2021 en 2020. Een woordvoerder laat weten dat dit mogelijk komt door de opgeheven reisrestricties vanwege corona. Criteria voor het toekennen van asiel zijn landgebonden en worden opgesteld door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor Venezuela geldt dat je in een 'risicogroep' valt - en dus grotere kans hebt op asiel - als je betrokken bent bij de oppositie, politiek activistisch, dissident of journalist bent of op het gebied van mensenrechten kritiek uit op de autoriteiten. Afgewezen Cesars eerste aanvraag voor asiel is afgewezen, omdat hij volgens de IND niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij een fundamentele en diepgewortelde politieke overtuiging heeft. Ook is niet voldoende aangetoond dat hij - zoals gezegd - een eventuele bekendheid als honkbalspeler heeft ingezet in de oppositie en hij daardoor gevaar loopt. Hij vertelt te zijn bedreigd met een vuurwapen en bijna te zijn ontvoerd, maar of dit zo is en wie daar achter zit kan volgens de IND niet voldoende worden getoetst. Cesar is in beroep gegaan tegen de beslissing en wacht dit nu af.

