Rollende homeruns bij nieuwe sport rolstoelsoftbal: 'Eigen toernooi is de droom'

Met een mooie buiksliding over de thuisplaat komen, en zo een punt binnenhalen, zit er bij rolstoelsoftbal helaas niet in. Toch wil Frank Hooning deze sport in Nederland groter maken en daarom was er een demonstratiewedstrijd tijdens de Haarlemse Honkbalweek. "Uiteindelijk een internationaal toernooi organiseren zou een droom zijn."

Rolstoelsoftbal - NH Nieuws

Alleen bij de Haarlemse honk- en softbalclub Sparks kan je deze nieuwe sport nog spelen. "Ik heb wel begrepen dat er meerdere teams interesse hebben", zegt rolstoelsoftbalpionier Frank Hooning. "En dat hoop ik ook, want dan kunnen we tegen andere teams oefenen en trainingstactieken uitwisselen. Dat is nu heel erg beperkt." Tekst gaat door onder de foto.

Frank Hooning rolstoelsoftbalpionier - Michael van der Putten/NH Media

In de basis verschilt rolstoelsoftbal niet wezenlijk van de reguliere variant. Het team dat aan slag is, probeert de aangegooide bal weg te slaan en vervolgens via drie honken op de thuisplaat te komen, dan heb je namelijk een punt verdiend. Wanneer een speler probeert een honk verder te komen, kan het veldteam deze speler uittikken met de geslagen bal. Na drie keer een speler uit te tikken, is het veldteam aan slag. "Bij deze variant zijn de honken en de ballen wat groter", vervolgt Hooning, die tijdens de demonstratie veel uitleg geeft. "En het is inderdaad lastig om de bal snel van de grond op te rapen. Maar normaal spelen we niet op gravel, dat is alleen nu voor de demonstratie."

Ilse Moerkerk is op de demowedstrijd afgekomen en blijkt een talent te zijn. "Ik had al gedroomd dat ik de bal zou raken en het is gewoon uitgekomen", lacht ze. "Het is me zelfs gelukt om een punt te scoren. Echt heel erg leuk." Sandra Prins, die veel aan handbiken doet, is ook op het evenement afgekomen: "Het lastige is om de bal goed te raken. Als je staat, kan je vanuit je heup slaan. Dat lukt nu niet omdat de rolstoel dan gaat meedraaien." Toch lukt het ook Sandra om de bal te raken, sterker nog: ze slaat een homerun. "Ja, sporten, daar word je toch fanatiek van. Als je het doet, moet je het goed doen", zegt ze trots.