We moeten gewoon rare dingen maken, daar zijn we goed in, en dus maken Walric en Jonas kroketten op maat.

Wie in een cafe of restaurant een 'kroket van het huis eet' heeft grote kans dat deze snack uit de fabriek in IJmuiden komt. De 'custom-made' snack is gemaakt van rundvlees, garnalen maar ook coquilles, asperges of truffel en tegenwoordig ook vega. Voor Walric en Jonas is bijna alles mogelijk.

Jonas was als kok al jaren bezig met eten en Walric was voorbestemd voor een nette kantoorbaan. Maar ze besloten samen de handen uit de mouwen te steken. Eerst met een fabriek voor culinaire sauzen en sinds een paar jaar met kroketten en bitterballen. Daarom staan ze nu in een rode overall bij de productielijn en houden nauwlettend in de gaten of alle bitterballen wel de juiste kant oprollen.

Restauranthouders weten inmiddels de weg naar IJmuiden te vinden voor een speciale kroket of bitterbal, maar dat was tijdens de coronapandemie wel anders. Het bedrijf was nog maar net gestart toen de horeca op slot ging en er geen enkele kroket de deur uitging.

Samen met hun klanten bedenken ze een 'eigen' recept zodat de restaurants vol trots hun eigen kroket of bitterbal op de menukaart kunnen zetten. "Effe in de frituur hangen en je hebt iets dat iedereen lekker vindt", zo vat Walric samen.

Ondanks de coronaperikelen overwint de vrijheid die een ondernemer heeft. "Als het mooi weer is, de bestellingen de deur uit zijn en de omzet gehaald, doen we de deuren dicht en gaan naar huis. Dan is het ook goed", aldus Walric. Want ondernemen is leuk maar je moet er ook van genieten. Walric vindt dat ondernemers vaker 'nee' moeten zeggen. "Ga eens gewoon vijf dagen per week werken in plaats van zeven dagen. "Dan hou je het overzicht!"

In IJmuiden rollen per uur 8000 kroketten van de lopende band die allemaal met de hand ingepakt worden. Dat is dan ook het belangrijkste handwerk waar iedereen bij helpt. Ook Walric moet dozen vullen. En dat was niet zijn jongensdroom. Als kind had hij geen idee wat hij wilde worden "Maar zeker niet op je knieen zitten en krokettendoosjes vouwen", zo verteld hij met een grote grijns.