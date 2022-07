Burgemeester Huizen over verslechterde relatie met pers: geen excuses, wel ongelukkige toon

De relatie tussen journalisten en de burgemeester van Huizen bereikte afgelopen zondag een dieptepunt. In de nasleep van de explosie aan de Roef in Huizen was de pers aanwezig, die zich volgens burgemeester Meijer tijdens hun verslaggeving onfatsoenlijk gedroegen. Een dag later komt Meijer hierop terug, maar excuses worden niet gemaakt.