Wervershover Vincent Vos gekroond tot nieuwe pokerkampioen van Nederland

De 26-jarige Vincent Vos uit Wervershoof heeft zich dit weekend tot pokerkampioen gekroond tijdens de Open Nederlands Kampioenschappen in Nijkerk. Tijdens de finale, die gehouden werd over twee dagen, versloeg hij 225 andere pokerspelers. "Het geeft een heel speciaal gevoel om in zo'n weekend eerste te worden", laat hij weten.

Nadat Vincent tweede was geworden tijdens een van de voorrondes voor het Open Nederlands Kampioenschap Poker werd hij uitgenodigd voor de finale, dat afgelopen weekend gehouden werd bij Hart van Holland in Nijkerk. Daar streed hij met de beste 226 spelers van Nederland, die via allerlei andere voorrondes waren gekwalificeerd. Aangezien Holland Casino alleenrecht in Nederland heeft om pokerwedstrijden te houden waarbij een geldprijs gewonnen mag worden, draaide het ONK Poker vooral om de eer. "Maar het is wel heel speciaal om te zeggen dat je Nederlands kampioen bent", vertelt Vincent aan WEEFF Radio.

Quote "Maar het is en blijft een kaartspel en moet ook geluk hebben" vincent vos - Nederlands kampioen pokeren

Vincent pokert al jaren als hobby en deed in het verleden al meerdere keren mee aan de (online) voorrondes van het kampioenschap. "Dat vind ik vooral leuk om te doen omdat het een huiselijke sfeer geeft", legt hij uit. "Er zijn mensen die het spelletje nog nooit gespeeld hebben en de regels niet kennen, maar ook deelnemers die al jarenlang poker spelen en het niet erg vinden om de anderen uitleg te geven over de spelregels." De tekst gaat verder onder deze afbeelding.

Pokerkampioen Vincent Vos uit Wervershoof - ONK Poker

Na de eerste dag van het finaleweekend voelde Vos aan dat hij er wel eens met de winst vandoor zou kunnen gaan. Hij was die dag ook als eerste geëindigd. "Maar het is en blijft een kaartspel en moet ook geluk hebben", zegt hij. "Daarbij is het ook afhankelijk van je tactiek, en de psychologische spelletjes die er tijdens de wedstrijd gespeeld worden. Daarom vind ik het ook zo leuk om live te spelen, in plaats van online. Je bent continue aan het nadenken over je volgende stap." Las Vegas Maar wat gaat de nieuwe Nederlands kampioen nu doen, nu hij de titel op zak heeft? "In ieder geval ga ik heel vaak de grote beker die ik heb gekregen afstoffen", zegt Vincent met een lach. "En verder is het kijken wat mij te wachten staat."

Quote "Hij heeft zich zeker in de kijker gespeeld en zou zomaar eens op het lijstje van de scouts kunnen staan" Thomas smedema, onk poker

Wellicht zit er een carrière als pokerspeler in Las Vegas in voor Vincent? De organisatie van het ONK heeft namelijk voor het evenement al aangekondigd dat zij tijdens het toernooi drie spelers zouden scouten om volgend jaar als ambassadeur naar de Amerikaanse gokstad Las Vegas te sturen, om mee te doen aan een toernooi van de World Series of Poker. "Vincent heeft een ontzettend goed toernooi gespeeld en is naar onze mening de welverdiende winnaar van dit seizoen", vertelt woordvoerder Thomas Smedema. "Hij heeft zich zeker in de kijker gespeeld en zou zomaar eens op het lijstje van de scouts kunnen staan."