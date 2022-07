Zwitsers coronaschip in Hoornse haven tijdelijk tegengehouden

Een schip met 130 Zwitserse passagiers is gisteravond laat in Hoorn door de hulpdiensten tijdelijk tegengehouden, omdat er corona aan boord was geconstateerd. Eén passagier was zo ziek dat hij naar het ziekenhuis moest worden gebracht.

Zwitsers schip tegengehouden - Inter Visual Studio

Rond elf uur sloegen de hulpdiensten alarm. Het schip Antonio Bellucci wilde wegvaren, terwijl de patiënt met corona kort daarvoor met de ambulance naar het ziekenhuis in Hoorn was gebracht. De ambulancedienst deed dat in beschermde pakken. De kapitein wilde vervolgens koers zetten naar Duitsland. De hulpdiensten hielden het schip tijdelijk tegen om weg te varen, omdat de kans groot was dat er meerdere passagiers besmet waren. De Zwitserse passagiers waren tussen de 50 en 85 jaar oud. "De vraag was even of het verstandig was om uit te varen, juist vanwege de leeftijd van de passagiers", licht Veiligheidsregio-woordvoerder Mikel Heijdens toe. "Als meer medische behandeling nodig was dan is dat handiger om uit te voeren aan de wal dan op het water." Er volgde een gesprek tussen de hulpdiensten, de kapitein en de rederij, waarna de GGD een advies gaf. Het schip mocht de route vervolgen als het personeel en passagiers zich aan enkele basisregels hielden. "Dat zijn de reguliere richtlijnen. Bij klachten wordt er getest en bij een positieve test gaan de mensen in isolatie. Niet anders dan op bijvoorbeeld een flat." Het schip voer rond kwart voor twee de haven van Hoorn uit.