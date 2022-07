Renovatie WTC gaat vijf keer zo lang duren

"Het verschil ten opzichte van de eerdere uitwerking is dat de totale toevoeging van ongeveer 55 duizend vierkante meter in één keer zou worden gerealiseerd", schreef wethouder Reinier van Dantzig (Wonen) in een brief een paar weken geleden aan de gemeenteraad. "Het hernieuwde plan gaat uit van een ontwikkeling in drie bouwfases, verdeeld over een langere periode van vijftien jaar."

Zuidasdok

Omdat de torens naast de bouwput van het Zuidasdok staan kan er niet aan beide projecten tegelijkertijd worden gewerkt. Oorspronkelijk had de verbouwing van het WTC zijn start moeten kennen in de eerste helft van 2023. Zodat het project klaar zou zijn voor 2026, als de ondertunneling van de Zuidas start.

"De omvang van het plan blijft hetzelfde. Op een gegeven moment hebben we geen ruimte meer om te bouwen, omdat men aan de slag gaat met het Zuidasdok. Daar zullen wij dan weer op moeten wachten", vertelt Jurre van Driel van eigenaar CBRE Investment Management tegen Het Parool.

Er wordt eerst begonnen met de renovatie van de A-toren, de toren die het dichtst bij station Zuid staat. De bestaande toren wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De plannen voor de renovatie worden eind dit jaar vastgesteld.