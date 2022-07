Gemengde gevoelens na excuus Srebrenica: "Geen woord biedt troost als je familie is uitgemoord"

Slachtoffers en nabestaanden kregen 27 jaar na de genocide in Srebrenica gisteren excuses van de Nederlandse staat aangeboden. Maar hoe deze massale afslachting ooit heeft kunnen gebeuren, is een vraag die voor de gevluchte Mehmed uit Alkmaar en de Amsterdamse nabestaande Lejla onbeantwoord blijft. "Meer dan tweeduizend lichamen zijn nog altijd niet gevonden."

Lejla in het midden met haar zusje Aida en een vriendin tijdens de vredesmars op het Malieveld - Foto: Lejla

Hoe konden meer dan 8.000 moslimmannen in amper drie dagen tijd worden afgeslacht? En waarom bleef hulp van het Nederlandse leger uit? Vragen die ook na het excuus blijven rondspoken door de hoofden van Lejla en Mehmed.

De hel van Srebrenica Begin jaren negentig valt het voormalig Joegoslavië uit elkaar als verschillende bevolkingsgroepen hun eigen staat opeisen. De spanningen leiden tot een bloedige burgeroorlog. De grootste strijd wordt gestreden in Bosnië-Herzegovina, waar Servische orthodoxe christenen, Bosnische moslims en katholieke Kroaten wonen. Duizenden moslims slaan daar op de vlucht voor etnische zuiveringen van de Serviërs. De Verenigde Naties sturen een vredesmacht om de moslimvluchtelingen te beschermen. De Nederlandse eenheid Dutchbat III was met zo'n 400 soldaten in Srebrenica, als onderdeel van deze vredesmissie. In de zomer van 1995 vallen 4.000 Servische soldaten de moslimenclave binnen, een 'veilig gebied' waar 40.000 moslims hun toevlucht zochten. Op 8 juli 1995 valt de VN-observatiepost Foxtrot bij Srebrenica. Nadat het kleine leger van Dutchbat zich terugtrekt, zitten de moslimmannen als ratten in de val. 15.000 van hen vluchten weg uit de enclave. De ontsnapping eindigt in een confrontatie met Servische militairen: zeker 8.000 mannen worden gedood. De lichamen liggen in massagraven, verspreid over heel Bosnië.

De ouders van Lejla (26) vluchtten een jaar voor haar geboorte naar Nederland. Veel Bosniërs vonden een veilig onderkomen in Amsterdam, zo ook haar gezin. Haar familie aan moederskant komt uit Srebrenica. Veel van hen heeft ze nooit gekend.

Onder meer haar opa en twee van haar ooms (toen 17 en 30) werden vermoord door het Servische leger. "De eerste tien jaar waren vooral voor m'n moeder erg moeilijk. Je weet dat ze dood zijn, maar er is geen lichaam. Dan houd je toch een stukje hoop dat ze ooit weer ergens opduiken." Massagraven In het gebied worden nog altijd restanten van lichamen in massagraven ontdekt. Die van haar opa en oudste oom in 2008. Het stoffelijk overschot van haar jongste oom werd met behulp van DNA in 2012 opgespoord. Als ze over haar opa begint, kan Lejla haar tranen niet meer bedwingen. "Ik heb hem nooit gekend, maar ik had hem zo graag ontmoet en dat is me afgenomen." Dan gebeurt er iets wonderlijks: de moeder van Lejla stuit via social media toevallig op een oude opname van Srebrenica voor de oorlog. Op de beelden zijn haar vader, de opa van Lejla, en haar broer te zien. "Op mijn 25e zag ik mijn opa en oom voor het eerst in mijn leven. En dan ook nog in bewegend beeld! Eindelijk had ik een gezicht bij alle verhalen", vertelt ze snikkend. De opa van Lejla is te herkennen aan een zwarte baret. Haar oom rookt een sigaret en draagt een spijkerbroek met witte blouse. Bekijk hier de video:

Bijna dertig jaar later speelt het drama nog een grote rol in haar gezin. "Die pijn gaat nooit meer weg, je leert ermee leven. Toch zijn er nog veel emoties van onbegrip, woede en verdriet. Mijn moeder heeft alleen nog haar zus, de rest van haar familie is letterlijk van het leven beroofd." Bij de excuses voor de genocide heeft ze dan ook gemengde gevoelens. "Het geeft bevestiging dat ze fout zaten, maar dat daar 27 jaar overheen moet, begrijp ik echt niet. Als je hele familie is uitgemoord, zijn er geen woorden die troost kunnen bieden." Aan lot overgelaten Waarom gaf het Nederlandse leger tijdens de inval van Srebrenica geen gehoor aan de oproep voor luchtsteun, vraagt Lejla zich nog steeds af. "Dit waren gewone burgers, op de vlucht voor oorlog. Op zoek naar vrijheid, die hen werd afgenomen omdat ze moslim waren." Ondanks het grote verdriet is Lejla dankbaar dat er duidelijkheid is over het lot van haar familie. "Mijn opa had een kogel in zijn schedel, dus we weten hoe hij aan zijn einde kwam. Maar veel families vinden nooit rust. Ze weten niets en hebben ook geen graf om naartoe te gaan."

De Alkmaarse Mehmed (43) was 14 toen hij met zijn ouders en broers naar Nederland vluchtte. Hij weet nog goed hoe Servische militairen zijn dorp binnenvielen "Niemand mocht erin of eruit, alle wegen werden afgesloten. Mannen werden opgepakt en naar concentratiekampen gestuurd." Oog in oog met de vijand Het gezin leefde elke dag in doodsangst. "Huizen werden geplunderd en in de fik gestoken. Complete wijken werden verwoest. Vaak sliepen we in schuilkelders, ze konden je zomaar oppakken en meenemen." Die angst werd voor Mehmed bijna werkelijkheid: "Ik zat op mijn fiets toen er plotseling een auto op me kwam afrijden. Er verscheen een geweer uit het raam en de huizen werden onder vuur genomen."

Mehmed praat liever niet over zijn verleden: "Het maakt me nog steeds erg emotioneel, ik stop het liever weg."

De auto komt vlak voor zijn neus tot stilstand, maar dan rijden de Servische soldaten toch door. "Ik was verlamd van angst, maar uiteindelijk is de dood me bespaard gebleven. Mijn 18-jarige buurjongen had dat geluk niet, die werd voor zijn huis doodgeschoten." Vlucht naar vrijheid Na twee angstige jaren besluiten de ouders van Mehmed via Kroatië naar Nederland te vluchten. "In de vroege ochtend slopen we stiekem naar een busstation in de buurt, waar we werden opgepikt. We moesten alles achterlaten, maar omdat we zo lang in angst hadden geleefd, zonder elektriciteit en stromend water, heerste er vooral blijdschap. Eindelijk waren we veilig." Mehmed ging het Nederlandse leger in en werd in 2002 uitgezonden naar zijn thuisland voor een vredesmissie. Met enige regelmaat keert hij terug in het gebied, waar veel van zijn familieleden vandaag de dag nog wonen. "Het is nu rustig, maar de spanningen zijn nog steeds voelbaar. Als bepaalde personen aan de macht komen, kan het zomaar omslaan. Vrijheid is nooit vanzelfsprekend en nemen we veel te vaak voor lief."

Mehmed op vredesmissie in zijn thuisland (2002)

Vorige maand bood premier Rutte al excuses aan de veteranen van Dutchbat III, die in zijn woorden 'op pad werden gestuurd met een opdracht die onuitvoerbaar bleek'. "Deze jongens zaten in een machteloze positie. Het waren soldaten van begin twintig die dachten op vredesmissie te gaan, maar in een genocide terechtkwamen. Ze zijn nu zwaar getraumatiseerd." Excuses van de staat zijn dan ook op zijn plaats, vindt Mehmed. Maar waarom de internationale gemeenschap niet ingreep, gaat zijn pet te boven. "Het is een goede zaak dat er excuses worden gemaakt. Zoveel families zijn ontwricht. Een hele stad is uitgemoord. Die mensen willen duidelijkheid: hoe kon dit gebeuren? Daar krijgen we nooit antwoord op."