Vliegende mieren: de bruidsvluchten zijn begonnen!

Overal komen ze vandaag naar buiten gekropen: vliegende mieren. In het filmpje bij dit artikel zie je een hele stoet mieren met vleugels die op onze redactie de verkeerde afslag heeft genomen. In plaats van naar buiten te kruipen, zijn ze aan de binnenkant van de muur beland! Ze willen maar één ding: seks!

Ieder jaar gebeurt het ergens in de zomer na een warme dag: de mierenkoninginnen gaan de lucht in gevolgd door de mannetjes die ook vleugels hebben gekregen. Samen met de koninginnen en heren van andere mierenvolken jagen ze achter elkaar aan. De bedoeling is dat de heren van de ene kolonie paren met koninginnen van een andere kolonie. Zo zorgen ze voor genetische uitwisseling.

Feest

Voor vogels is dit het sein voor een paar dagen durend banket op grote hoogte. Ze brengen uren hoog in de lucht door waar de mieren zich verzameld hebben. Daar pikken ze de ene na de andere mier op. Je ziet het meeuwen doen, en ook zwaluwen en andere vogels laten hun gebruikelijke jachtgronden even voor wat die zijn om zich te goed te doen aan deze overvloed vlak bij huis.

Mocht u ook mieren op het terras hebben die massaal hun nest uit komen; gewoon laten gaan. Na een dag of twee is het over. Als ze buiten zitten tenminste. Binnen, zoals bij ons, is het wat lastiger. Chris, onze huismeester, is al onderweg om met veger en blik de insecten naar buiten te werken. Dan kan ook voor hun het feest beginnen.