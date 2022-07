Zorgrobots heilige graal voor werkdruk en personeelstekorten?

Nu de druk op de zorg ongekend hoog is, wordt steeds vaker gedacht aan de inzet van zorgrobots. Onder meer bij De Zorgcirkel, actief op verschillende plekken in Noord-Holland, zetten ze deze in. Daar ondersteunen sociale robots thuiswonende ouderen. Toch zijn ze volgens het Centrum voor Ethiek en Gezondheid niet de oplossing: robots zijn in de sociale interactie en cognitieve ondersteuning beperkt in wat ze kunnen.

Onder meer bij de Zorgcirkel, actief in Zaanstreek-Waterland, Purmerend, Edam-Volendam, Alkmaar en Heiloo-Egmond, zetten ze robot Tessa in voor tal van activiteiten. "Het zorgt voor een hoop gemak", laat woordvoerder Bianca van Overveld weten.

Diverse zorgrobots worden ontwikkeld ter ondersteuning van de hulpbehoevenden en zorgmedewerkers. Zo heb je bijvoorbeeld zorgrobot Pepper die cliënten gezelschap houdt, bloempotje Tessa die helpt structuur te geven aan de dag door taken in te plannen en robotarm Obi, een hulpje om te eten.

Negentig, incontinent en één keer in de week gedoucht worden: "De grens is bereikt!"

"Soms vinden mensen het prettig om na het nemen van medicatie een dutje te doen. Met een medicijndispenser kan dat. Wanneer een zorgmedewerker de medicatie toebrengt, kan dat vaak niet. Omdat de zorgmedewerker op dat moment aanwezig is, moeten alle taken op dat moment verricht worden. Tijd is er namelijk niet." Ook kan de robot volgens Claassen helpen bij spreiding van de activiteiten van zorgverleners en daardoor voor wat meer ademruimte zorgen.

"In een ideale wereld staan er voor elke cliënt meerdere mensen in de rij, maar dat is niet de realiteit. Je moet keuzes maken"

Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) is minder enthousiast over de zorgrobot, omdat deze volgens hen nauwelijks fysieke taken uit handen kan nemen, zo omschrijven zij in het rapport Robotisering in de langdurige zorg. En als robots al ontworpen zijn om taken over te nemen als eten geven en tillen, kunnen cliënten volgens het CEG het gevoel krijgen als object behandeld te worden.

Verder benadrukken zij dat de aanwezigheid van robots kan botsen met waarden als betrokkenheid, barmhartigheid en verantwoordelijkheid. Ook is het belangrijk oog te houden voor wat een zorgbehandeling met mensen doet: het gebruik van robots verandert de relatie tussen zorgverlener en zorgontvanger.

Minder menselijk contact

Ook vrezen zij dat de inzet van sociale robots ertoe leidt dat zorgontvangers minder contact hebben met mensen. Het kan volgens hen namelijk worden gebruikt als rechtvaardiging om iemand langer alleen te laten.

Van Overveld van De Zorgcirkel herkent zich niet in de kritiek. "Het persoonlijk contact blijft van belang. Contact met hun naasten en waar nodig met een zorgverlener. In een ideale wereld staan er voor elke cliënt meerdere mensen in de rij, maar dat is niet de realiteit. Je moet keuzes maken en dan is technologie een welkome aanvulling in de dienstverlening."