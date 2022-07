Nog nooit stond tennisser Tallon Griekspoor zo hoog op de wereldranglijst

47. Dat is de plek waar Tallon Griekspoor zich terugvindt op de mondiale tennisranglijst die de ATP vandaag bekend heeft gemaakt. Het is de hoogste klassering voor de Nieuw-Venneper ooit.

Griekspoor verzamelde 969 punten en klom in de ranking van plek 53 naar positie 47. Hij is daarmee de tweede Nederlander in de top-50. Botic van de Zanschulp heeft 1483 punten en staat 24e.

Twee weken geleden bereikte Griekspoor voor het eerst in zijn carrière de tweede ronde van Wimbledon. Het leverde hem geen extra punten, omdat door de boycot van de (Wit)Russische tennissers er in Londen geen punten te vergeven waren. Maar doordat de punten van de editie van vorig jaar bij andere spelers werden weggestreept, stijgt Griekspoor nu met stip. Sinds oktober vorig jaar maakt hij deel uit van de top-100.