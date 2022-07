Jongetje (7) gewond door agressieve hond: eigenaar viervoeter meldt zich

Een Oostenrijks jongetje (7) is gisteren op het strand van IJmuiden meerdere keren gebeten door een grote hond, waardoor hij naar het ziekenhuis moest. Volgens een persbericht is de politie op zoek naar de 'verdwenen' eigenaar, maar Yvonne Lubbers van camping De Duindoorn weerspreekt dat: "Hij heeft zijn nummer meteen gegeven en is later teruggekomen om met de moeder te praten."

Het mannetje, dat met zijn moeder en nog een broertje of zusje op vakantie is bij camping De Duindoorn, speelde eind gisterochtend volgens de politie in zee. Een loslopende 'grote zwarte of bruine hond, waarschijnlijk een Rottweiler, viel het jongetje aan. Die beet meer dan één keer en liet pas los toen de eigenaar er was. Dat was volgens de politie gelukkig 'snel'.

Verschillende media hebben al melding gemaakt van het persbericht van de politie, waarin die zegt op zoek te zijn naar getuigen van de aanval en de eigenaar van de hond. Maar volgens campingeigenaar Lubbers zit het dus anders en heeft die man zich wel degelijk netjes gemeld:

"Die man is er ook dood mee aan. Hij heeft meteen op het strand zijn nummer gegeven aan de moeder van het jongetje, en is toen weggegaan, misschien om die hond ook weg te brengen, dat weet ik niet precies. Mijn schoonzoon heeft het jongetje toen naar het ziekenhuis gebracht."

Net een crimineel

"Later is de man teruggekomen naar de camping, en er zijn ook al allerlei getuigen", zegt Lubbers. "Nu lijkt het net of die man één of andere crimineel is, maar hij is ook echt geschrokken en wil er alles aan doen om het goed te maken."

Volgens een politiewoordvoerder is nu ook bij de politie bekend dat de moeder van het jongetje en de hondeigenaar 'contact hebben en onderling de schade regelen'. Wel gaat de politie verder met een onderzoek naar het incident.