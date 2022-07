De Peiling: er moet meer geld naar de thuiszorg

De tekorten in de verpleging, verzorging en de thuiszorg rijzen de pan uit. Door het groeiend aantal patiënten, corona en een lange vakantieperiode bereikt het tekort deze zomer een hoogtepunt. Minister Helder van langdurige zorg en sport heeft voor de aanpak van het probleem het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) in het leven geroepen. Maar is dit wel genoeg? Moet er niet gewoon flink meer geld naar de zorgsector om de tekorten aan te pakken?

De tekorten leiden tot schrijnende verhalen, zoals dat van de negentigjarige moeder van Helma, die ondanks haar incontinentie maar één keer per week gedoucht wordt. Het personeelstekort is een landelijk probleem en speelt in verschillende branches, maar de vergrijzing voert de druk bij de zorg nog extra op. De Noord-Hollandse (thuis)zorginstellingen Evean, Wilgaerden en Omring bevestigen dit probleem.

Opschuiven noodzakelijke zorg

Volgens Marjolein Vlaming, directeur Zorg bij Wilgaerden wordt er altijd prioriteit gegeven aan zorg die écht nodig is. Hierdoor kan het zo zijn dat het douchen van een cliënt niet meer drie keer week gebeurt, omdat dingen als wondzorg en verzorging voor iemand die stervende is voorrang krijgen.

WOZO

Het WOZO-programma bevat ruim 770 miljoen euro om in de komende vijf jaar investeringen te doen waarmee ouderen langer thuis kunnen blijven wonen, langer zelfredzaam blijven en meer gebruik kunnen maken van technologische innovatie. Hier bovenop heeft het kabinet geld gereserveerd om de transitie in de ouderenzorg te ondersteunen, en zal op een later moment beslissen hoe dat geld het beste kan worden ingezet.

Wat vind jij? Doet het kabinet met het nieuwe WOZO-programma genoeg om de tekorten het hoofd te bieden? Of moet er meer geld geïnvesteerd worden in een snelle verandering van de huidige situatie?