Dronken bestuurder botst met auto tegen boom in Wognum

Op de Hoornseweg in Wognum is vannacht een man met zijn auto tegen een boom gebotst. De 25-jarige bestuurder was onder invloed van alcohol en is meegenomen naar het ziekenhuis.

De politie kreeg vannacht rond 1.15 uur een melding van het ongeluk. Een 25-jarige man uit Zwaag was in een bocht op de Hoornseweg de macht over het stuur verloren en tegen een boom tot stilstand gekomen.

Tegenover de hulpdiensten verklaarde de bestuurder in eerste instantie dat hij niet alleen in het voertuig had gezeten. Daarom werd de omgeving afgezet en gezocht naar een tweede persoon. Deze werd echter niet gevonden, waarna de man moest toegeven dat hij toch als enige in de auto had gereden.

Total loss

Toen er een alcoholcontrole bij hem werd afgenomen bleek dat de man teveel gedronken had. Daarop is hij aangehouden voor het rijden onder invloed en voor controle meegenomen naar het ziekenhuis. De auto is total loss verklaard en weggesleept door een berger.