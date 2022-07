Gymlessen in 'onveilige' gymzalen Haarlemmermeer gaan na de zomer gewoon door

Gymlessen van basisscholen in vermeend onveilige gymzalen van de gemeente Haarlemmermeer gaan na de zomer 'gewoon' door. Dat melden verschillende schooldirecties. "De akoestiek en het gebruik van oordoppen zijn niet genoeg reden om te sluiten", aldus de directeur van basisschool De Vijfsprong in Vijfhuizen. Wel loopt er een onafhankelijk onderzoek in opdracht van de gemeente naar de staat van de zalen.

Uit een rondgang langs gymdocenten bleek twee maanden geleden dat zo'n dertig gymzalen sterk verouderd en zelfs onveilig zouden zijn. Afgekeurde, versleten materialen, een slechte akoestiek en geen mogelijkheden tot ventilatie werden als grootste problemen genoemd. Toch worden die klachten niet als reden gezien om te stoppen met gymmen op die locaties. "De gymlessen gaan gewoon door", zegt Claar Rekers, directeur van De Boog in Nieuw-Vennep. Haar school maakt gebruik van een zaal waarvan de vloer veel te glad zou zijn. "Het is geen ideale situatie, maar de gymzalen zijn goedgekeurd."

Quote "De akoestiek en het gebruik van oordoppen zijn niet genoeg reden om te sluiten" Ardy Henneman, directeur De Vijfsprong

Ook De Vijfsprong in Vijfhuizen blijft gymmen in de zaal waar de gymleraar met dopjes in haar oren loopt vanwege de slechte akoestiek. Directeur Ardy Henneman: "Het gaat erom dat de gymzaal voldoet aan de minimale eisen. De akoestiek en het gebruik van oordoppen zijn niet genoeg reden om te sluiten." Wel erkent Henneman dat de zaal gedateerd is. "Hij is oud en vies. Maar het criterium is veiligheid. Het onderzoek van de gemeente wachten we met spanning af." Goedgekeurd De gemeente heeft het beheer van de zalen uitbesteed aan Sportfondsen. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de keuringen en moet actie ondernemen als er reparatie of vervanging nodig is. Een woordvoerder van het gemeentebestuur laat weten dat in de tijd dat het onderzoek loopt, niet naar een oplossing of andere gymlocaties gekeken. Naar aanleiding van de berichtgeving van NH Nieuws stelden GroenLinks en D66 vragen aan de wethouder. Als antwoord zijn de keuringsrapporten van het afgelopen jaar openbaar gemaakt. Hieruit blijkt dat er wel degelijk reparaties zijn verricht en onderdelen zijn vervangen. Twijfelachtig rapport Van de materialen in de gymzaal van de gemeente waar Leon Ploem lesgeeft in Badhoevedorp, is er geen enkele officiëel afgekeurd, hoewel hij zelf twijfels heeft over de veiligheid van bijvoorbeeld de dikke matten. "Ik ben geen expert, maar die matten geven mij niet bepaald een goed gevoel. We weten niet op basis van welke criteria die keuringen gedaan zijn." Tekst gaat verder onder foto

Het feit dat Sportfondsen twéé verschillende bedrijven heeft ingehuurd om de gymzalen te keuren, vindt Maud Friedel, gymdocent van De Tovercirkel in Hoofddorp, twijfelachtig. Er lijkt namelijk een groot verschil te zitten in hun aanpak. "Ik zou pleiten voor eenzelfde inspectie, waarbij de rapporten jaarlijks gedeeld worden met de schoolbesturen, zodat ze uiteindelijk ook bij ons terechtkomen." Leon Ploem wil benadrukken dat de communicatie met Sportfondsen is verbeterd sinds de berichtgeving van NH Nieuws over de veiligheid van de gymzalen. "Als ik nu mail, krijg ik binnen no time antwoord en zie ik dat ze de week erna in de zaal zijn geweest om de problemen te verhelpen", zegt Ploem. Eigen gymzalen Veel scholen gebruiken overigens ook hun eigen inpandige gymzalen, die zij in eigen beheer hebben. Die van de Oranje Nassauschool is volgens Ploem 'hartstikke prima'. Lang niet alle gymlessen die de Haarlemmermeerse kinderen volgen, vinden dus plaats in de gymzalen waarover het in dit artikel gaat. Een onderzoek naar de staat van de gemeentelijke gymzalen door onderzoeksbureau HEVO loopt inmiddels.

Enquête gymdocenten over gemeentelijke gymzalen Veertig gymleraren in de gemeente Haarlemmermeer vulden dit jaar een vragenlijst in over de staat van de gemeentelijke gymlokalen die zij voor hun lessen gebruiken. Een van de conclusies luidde dat alle vakleerkrachten (op twee na) hun werkplek niet als adequaat, veilig en gezond ervaren. Een greep uit de inzendingen: "Er is nog een houten vloer waardoor de akoestiek heel slecht is en de vloer is zo glad dat het materiaal schuift." "Ik heb nog steeds de stille hoop dat de ramen in de gymzaal een keer open zouden kunnen voor extra ventilatie." "In de gang is een hok waar heel veel schimmel zit, die je in de kleedkamer ook ruikt. Al gemeld, maar is niks mee gedaan." "De lichten zijn op sensor in de zaal en vallen regelmatig even uit, waardoor er onrust in de zaal ontstaat." "Kapotte ramen worden niet gemaakt. Kapot half naar beneden hangende plafondplaat." "Laatst was er ingebroken in de zaal. De wc's en spiegels waren allemaal gesloopt. Helaas hangen er nog steeds geen nieuwe wc's." "Ik heb het gevoel dat de gymzaal oprecht flink onder de loep genomen moet worden. Het lijkt mij niet goed als mijn voet in de dikke mat verdwijnt. Daarnaast is de gymzaal gewoon oud, echt oud. Ik vraag mij af of deze niet gewoon helemaal plat moet en opnieuw gebouwd moet worden."