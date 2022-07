Explosie bij woning heeft volgens gemeente Huizen te maken met drugsmilieu

Dat blijkt uit een update van de gemeente. Om welke manier de beveiliging precies is versterkt kan de gemeente niet zeggen. Wel dat het om zicht- en onzichtbare maatregelen gaat. Ook is het cameratoezicht in de wijk toegenomenen heeft de bewoner van de woning een gebiedsverbod gekregen.

Explosie

Vannacht was er een enorme explosie in de woning op nummer drie aan de Roef. Deze woning was, samen met nummer zes, eerder deze week gesloten door de gemeente vanwege ernstige dreiging. Niemand raakte gewond.

Vanwege een arrestatie van verdachte besloot de gemeente de beveiliging in de straat te verminderen. Enkele dagen later volgde de explosie. Beide woningen blijven voorlopig nog gesloten.

De schrik zit er goed in bij de buurt. "Eerst is van de week een waarschuwing geweest", vertelde een mevrouw uit de buurt aan NH Nieuws. "En nu hebben ze 'm echt gegooid."

Bijeenkomst

De gemeente en de politie hebben zondagavond een bijeenkomst gehouden in de Thomaskerk. Zo'n 150 bewoners zijn hierbij aanwezig geweest om te horen over de huidige situatie in de Roef. Volgens burgemeester Niek Meijer zijn het een 'intense gesprekken' geweest met de omwonenden.

Wat er precies besproken is, is onduidelijk. Eigenlijk wilde niemand na afloop van de bijna twee uur durende sessie iets loslaten over wat er besproken was in de Huizer kerk. Helder is wel dat de dreiging nog altijd nog niet bekend is.