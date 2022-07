Misha Salden gaat voor avontuur in de Emiraten: "Ik zocht een uitdaging met barrières"

Ajax maakte deze week bekend dat Misha Salden de nieuwe hoofd jeugdopleiding zal worden van FC Sharjah in de Verenigde Arabische Emiraten. De Zaankanter zal bij de club uit het Midden-Oosten namens de Ajax Coaching Academy de filosofie van de Amsterdamse club gaan implementeren en uitdragen. Salden laat aan de vooravond van zijn vertrek in gesprek met NH Sport weten erg uit te kijken naar de volgende stap in zijn carrière. "De koffers zijn gepakt, morgen vertrek ik."

Misha Salden - Pro Shots/Remko Kool

De 48-jarige Salden speelde in het verleden als profvoetballer voor Haarlem, Telstar en FC Volendam. Bij laatstgenoemde club was hij ook hoofdtrainer, technisch directeur en hoofd jeugdopleidingen. "Je kan jarenlang in de keuken kampioen divisie werken, maar voor mijn gevoel is er meer in de wereld", zegt Salden. Stempel "Andere mensen willen mij vaak een stempel geven. Ik vind dat als je hoofdtrainer bent geweest, je ook nog de jeugd kan trainen. Bij Ajax heb ik een kijkje kunnen krijgen in de keuken van een van de beste clubs ter wereld, met een van de beste jeugdopleidingen", vertelt Salden, die in 2019 jeugdtrainer werd bij Ajax. "Daarnaast wilde ik altijd al een keer in het buitenland werken. Deze stap is nu misschien voor één, twee of drie jaar, maar misschien wil ik in de toekomst wel meer landen aandoen." Tekst gaat verder onder de foto

Misha Salden in 2018 als trainer van FC Volendam - Pro Shots / Toin Damen

Het grote cultuurverschil tussen Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten is voor Salden geen obstakel. In tegendeel juist. "Werken in België of Duitsland was geen optie. Ik was juist echt op zoek naar een uitdaging met barrières. Dus een land met een hele andere taal en cultuur. En dit is ook niet iets wat zo maar om de hoek komt kijken. Dit speelt al jaren."

Quote "Werken in België of Duitsland was geen optie" Misha Salden

Salden en zijn vrouw zijn goed voorbereid op de verhuizing. "Hans Vonk (oud-keeper van Ajax, red.) geeft namens Ajax presentaties over de cultuur van een land. Hier zijn mijn vrouw en ik naar toe geweest. Ook hebben we met diverse mensen in het buitenland contact gehad om zo goed mogelijk voorbereid te zijn."

Lees ook Play Sport Play De Aftrap van vrijdag 3 december met Michiel Kramer en Misha Salden

De Ajax-filosofie Salden, die in dienst blijft van Ajax, zal als hoofd jeugdopleiding van FC Sharjah veel energie gaan steken in het opleiden van trainers. "De trainers moeten gaan werken volgens de filosofie van Ajax. We gaan de visie die ik vanuit Ajax heb meegekregen daar implementeren. Dit is juist de reden dat ze gebruik maken van de Ajax Coaching Academy. Uiteraard kijken we ook naar talenten in de regio, maar in eerste instantie willen we opleiding zo goed mogelijk neerzetten."

الهولندي " Misha Salden " مديراً لطاقم أكاديمية أجاكس أمستردام الشريك الفني لأكاديمية نادي الشارقة لكرة القدم الذي يعمل وفق خطة طويلة المدى لتطوير المدربين والموهوبين في النادي pic.twitter.com/4EzuumAHz6 — الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) July 6, 2022