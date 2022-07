West-Friese thuiszorg onder druk door tekort personeel, zeker in zomervakantie

Tekort aan personeel, een groeiend aantal patiënten, heersende corona en ook nog eens een lange vakantieperiode. Alle zeilen moeten bijgezet worden bij thuiszorgorganisaties om cliënten te kunnen voorzien van zorg. "De grens van wat noodzakelijke zorg is, schuift steeds meer op", vertelt Marjolein Vlaming, directeur Zorg bij stichting ouderenzorg Wilgaerden.

Archieffoto ter illustratie - NH Nieuws

Het water staat de thuiszorgorganisaties aan de lippen wat betreft het vinden van personeel. "Sterker, in ons gebied merken we dat de krapte op de arbeidsmarkt groter is dan in andere gebieden", vertelt Arnoud van der Zaan, woordvoerder bij zorginstelling Omring. Dit zorgt ervoor dat personeel een stapje extra moet zetten en de cliënt rekening moet houden met dat niet alles meer gaat als voorheen. "We zijn constant in gesprek met onze cliënten, van wat ze zelf nog kunnen doen en wat naasten eventueel nog kunnen doen", zegt Vlaming. Gezondheid personeel Vlaming merkt dat het personeel een groot zorghart heeft en daardoor snel wil bijspringen of dat extra dagje wil werken. "Maar we zeggen ook: let op je eigen grenzen. We gaan dus ook geen vakanties inhouden van medewerkers. Ze moeten ook weer kunnen opladen."

Ook bij Omring is de gezondheid van hun personeel van belang, daarom hebben zij een vitaliteitsprogramma en kunnen medewerkers een gezondheidscheck doen. "We geloven er in dat door de medewerkers op de eerste plaats te zetten, ze ook goed voor onze cliënten kunnen zorgen." Wat is dan noodzakelijk? Maar even terug naar de cliënt. Want wat is dan noodzakelijke zorg? En wat is minimaal nodig? "De veiligheid en de hygiëne mag niet in het gedrang komen", stelt Vlaming. "Dus drie keer in de week douchen is prettig, maar qua hygiëne niet altijd nodig. Ook het 's avonds controleren of alles goed gaat met de cliënt, schalen we af." Zorg die de organisatie Wilgaerden voorrang geeft, is bijvoorbeeld wondzorg of als iemand op een sterfbed ligt. Maar het terugschalen van de zorg is niet het enige wat de zorgorganisaties doen om het werkbaar te houden. Er wordt ingezet op technologie, op het werven van nieuwe mensen, vrijwilligers aanboren, maar ook intensiveren van communicatie tussen thuiszorgorganisaties.

"We kijken waar we samen kunnen optrekken of cliënten kunnen uitwisselen als een van ons krap zit", zegt Vlaming van Wilgaerden. Ook zijn ze bezig met het inzetten van vrijwilligers of ander geschoold personeel die hier en daar kan bijspringen, zodat de zorgmedewerkers het werk kunnen doen dat echt van hen gevraagd wordt. Omring start in september met het Leerhuis Lindendael, daar kunnen leerlingen vanaf de eerste dag van hun opleiding in de praktijk leren en worden ze vanaf het tweede jaar in dienst genomen bij de organisatie. Er wordt dus van alles gedaan om personeel op te leiden of op een alternatieve manier bij te laten springen. Daarnaast zetten thuiszorgorganisaties ook volop in op nieuwe technologie en slimmere manieren: sociale robots, beeldzorg, medicijndispensers en verzorgend wassen. "Op die manier willen we zorgen dat de cliënt zoveel mogelijk zelfstandig kan doen", aldus Vlaming. Ouderenzorg op de schop En dat blijft voor in de toekomst ook nodig. Daarom kwam minister Conny Helder (van Langdurige Zorg en Sport) afgelopen week met het programma 'Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen'. Een programma van 770 miljoen euro dat ervoor moet zorgen dat de ouderenzorg op de schop gaat en senioren straks langer thuis kunnen blijven wonen, langer zelfredzaam blijven en meer gebruik kunnen maken van technologische innovatie.

Een goed plan, vindt ook Marjolein Vlaming, maar wel met een kanttekening: "We moeten samen de schouders eronder zetten. Het is niet alleen de verantwoordelijkheid van de zorg, maar van heel Nederland. Zo kunnen we op een andere manier de zorg uiteindelijk organiseren."