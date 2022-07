Bij bioboer Patrick draait het om duurzaamheid: 'Stikstofprobleem is er nauwelijks'

De oude boomgaard in de Beemster is sinds een half jaar omgetoverd tot een heel diverse tuinderij met zo'n 50 verschillende groenten, veel fruit en bloemen. Patrick de Haan teelt en zijn klanten mogen zelf oogsten. "Eigenlijk een grote moestuin, maar zonder dat je al het werk hoeft te doen." Een stikstofprobleem is er nauwelijks, want zware machines worden niet gebruikt.

Patrick denkt volgend jaar al te kunnen leven van zijn eigen biologische tuinderij. - NH Nieuws

De landbouw van Patrick is duurzaam. "Ik gebruik geen pesticiden, ik gebruik alleen rassen die zichzelf voortplanten en ik doe niet aan grondbewerking", vertelt hij midden in zijn Beemstergaard. Hij verkoopt zijn waar pas sinds begin dit jaar en de zaken lopen al goed. Op een groot bord bij de ingang staat wat er allemaal te oogsten valt. "Ik hoop dat jullie de tuinbonen plukken", zegt hij tegen zijn klanten José en Margreet, "want daar zijn er heel veel van."

Pastinaak en Schorseneer José is een van de zestig abonneehouders die elke week enkele ingrediënten komen plukken. "Ik vind het heel belangrijk dat we eten kunnen produceren zonder allerlei bestrijdingsmiddelen. Daar leer ik hier over en bovendien word ik uitgedaagd om allerlei groenten te eten die ik nog nooit gegeten heb", merkt José op. Zoals pastinaak, schorseneer en regenboogbieten. José en Margreet hebben een thermoskan heet water bij zich om straks bij de picknicktafel lekker een kop thee te drinken. "En de kruiden voor de thee die halen we natuurlijk uit de tuin", zegt Margreet. "Het is een paradijsje." In de vijver spartelen eenden, bijen zoemen rond een korf en torenvalken hebben een eigen nest. Het draagt volgens Patrick allemaal bij aan een zo groot mogelijke biodiversiteit. Het klinkt allemaal fantastisch, al die verse groenten en kruid, maar brengt het ook wel brood op de plank van Patrick? "Nu nog niet, maar ik denk dat ik volgend seizoen al op een minimuminkomen zit", voorspelt hij. "Rijk zul je er niet van worden, maar elke dag hier werken is voor mij een enorme rijkdom", grijnst hij onder zijn zonnehoed.