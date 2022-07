Enkhuizen geniet volop van het voorlopig laatste Zuider Havendijk Concert

In een bootje drijvend op het water of met een dekentje en een goed glas wijn op de kant. Vele Enkhuizers genoten gisteravond van het 'Zuider Havendijk Concert' waar musici hun kunsten vertoonden. De vijftiende, maar voorlopig ook laatste editie van het evenement.

Het bestuur draait er tijdens het openingswoord van het 'Zuider Havendijk Concert' niet omheen: er zijn te veel elementen waardoor er nu wordt gezegd 'we stoppen'. "Het verdwijnen van de muziekschool, gebrek aan vrijwilligers, maar ook de lastige beleidsregels", vertelt Carola Visser. "Alles bij elkaar maakt dat dat we het concert steeds moeilijker recht kunnen doen aan onze unieke sfeer."

De sfeer die gisteravond ook weer aanwezig was. De sfeer van de lampjes in de bomen, de lelies die het ponton kleur geven, de gastvrijheid van de bewoners van de Zuiderhavendijk en de honderden mensen die stil zijn van de mooie stukken die gespeeld worden, terwijl ze ook genieten van een glas wijn.

En die sfeer werd gisteravond verder gevoed door de musici. Zoals jong talent, onder de naam Trio Tenerezza, de inmiddels bekende pianist Ramon van Engelenhoven uit Medemblik en het Amsterdam Brass Quintet.

Is het dan echt over en uit voor dit evenement? Volgens Carola Visser is er nog hoop. "Wij zwaaien vanavond af, maar inmiddels kan ik meedelen dat er zich vorige week iemand gemeld heeft die geïnteresseerd is om het concept mogelijk over te nemen."