Explosie in woning Huizen in bedreigde buurt, bewoners worden geëvacueerd

Een woning in Huizen is vannacht zwaar beschadigd geraakt door een ontploffing. Het gaat om een woning aan de Roef en het zou ook één van de twee huizen zijn die tot voor kort speciaal werden beveiligd door de politie. Buurtbewoners worden tijdelijk elders ondergebracht en de straat is afgezet.

De Roef in Huizen is afgezet - Inter Visual Studio

Op dit moment doet de politie onderzoek naar de explosie. Er wordt nagegaan of de situatie in de woning wel veilig genoeg is, voordat de brandweer het pand kan betreden, vertelt een politiewoordvoerder aan NH Nieuws. Omdat niet zeker is dat het explosiegevaar is geweken, worden de bewoners in de omliggende woningen geëvacueerd en elders ondergebracht. Tekst gaat verder.

Een gebarsten ruit aan de Roef - Inter Visual Studio

Afgelopen weekend besloot de burgemeester dit huis en een tegenover gelegen woning te sluiten uit ernstige veiligheidsoverwegingen. Politie en het Openbaar Ministerie hadden de burgemeester laten weten dat er onmiddellijk gevaar zou zijn voor omwonenden. Maar welke dreiging er exact was is niet bekend gemaakt. Een speciale bewakingseenheid van de politie heeft de buurt dagenlang beveiligd. Daarbij werd zwaar geschut ingezet, de politie was aanwezig met automatische wapens en gepantserde wagens. Tijdens de explosie van vannacht was de speciale bewakingseenheid niet meer aanwezig. De beveiliging van de politie was inmiddels afgeschaald, omdat het dreigingsbeeld verminderd was. Enkele dagen geleden werd ook een verdachte aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dreiging op de twee woningen.