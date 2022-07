Honkballers U12 pakken brons op EK: "Neem mijn prijs maandag mee naar school"

Drie Haarlemse honkbaltalenten hebben afgelopen weekend op het EK honkbal in Wenen met hun team de bronzen plak behaald. In de zinderende troostfinale werd Italië uiteindelijk pas in de verlenging verslagen. De prestatie werd niet alleen door de jongens, maar ook door de grote groep meegereisde ouders gevierd.

"Het voelt heel goed", reageert pitcher en eerste honkman Tim Hanemaaijer. "Het was een ontzettend spannende wedstrijd, dus het is echt heel goed dat we hebben gewonnen. En ik heb best goed gespeeld. Ik heb twee hits geslagen en twee mooie plays gespeeld."

Rafael Moralis kan zijn geluk niet op. "Op een schaal van 1 tot en met 100 ben ik 90 blij. Dat is net niet 100. Ik kon nog wel een paar dingen beter doen en we hebben natuurlijk niet gewonnen. Maar dit is wel heel mooi."

Het Nederlands Honkbalteam onder twaalf werd na een spannende poulefase tweede in de groep. Daardoor kwam het in de halve finale tegen Tsjechië de nummer een uit de andere poule. De latere nummer twee van het toernooi bleek een maatje te groot. Wat restte was de troostfinale tegen Italië.

Ouders

De vele meegereisde ouders zagen hoe de Oranjetalenten tegen Italië 3-0 achter kwamen. Door het goede werk van ook de Haarlemse jongens werd het 3-3 en kwam het uiteindelijk aan op verlengen. Waarin de jongens snel het initiatief pakten en uitliepen tot 12- 5.

Bij zo'n knappe prestatie hoort natuurlijk ook een medaille en die gaat om naar school morgen. "Het is mijn laatste schooldag, maar ik neem mijn prijs wel mee naar school", zegt Rafael. "En of ik later in het echte Nederlands Honkbalteam wil spelen? Zeker weten. Dat is echt mijn droom."

Duitsland is de verrassende winnaar van het EK. Zij wonnen in een spannende finale van Tsjechië.