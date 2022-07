Groot rubberen 'zit-kunstwerk' vol Alkmaarse verhalen: "Heel mooi, voelt heerlijk"

Het beslaat zowat de halve Grote Kerk van Alkmaar, en je kan - of moet - er in zitten om het helemaal tot je te nemen. Het kunstwerk 'Common Ground' van Nynke Koster is gemaakt van hout, met daarop gerecycled schuim uit matrassen en een rubberen toplaag, en zit vol verhalen en voorwerpen uit Alkmaar. Deze zomer is het te vinden in de kerk.

Nynke Koster heeft een fascinatie voor zachte kunstwerken en maakte eerder werken met rubberen afgietsels voor in Scheveningen, Delft en zelfs Tokio. De creatie voor de Grote Kerk is haar grootste tot nu toe en is speciaal gemaakt voor de zomerexpositie 'Nieuw Licht'.

Geïnspireerd op kerk

"Sinds vorig jaar openen we ieder jaar aan het begin van de zomervakantie een tentoonstelling hedendaagse beeldende kunst", legt directeur Peter Blaauboer uit. "We vragen dan een kunstenaar om een werk te maken, geïnspireerd op de Grote Kerk."

Bezoekers zijn lovend over Nynke's Common Ground. "Heel mooi, het voelt heerlijk. Hoe het opgebouwd is, is prachtig en ook wat er allemaal in te zien is", zegt een vrouw. Een ander: "Het zat héérlijk. Lekker zacht. Fantastisch, ik voelde me er echt thuis."

Common Ground is nog tot en met 4 september te bezoeken.