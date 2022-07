Fractie in shock: raadsvragen over muizenplaag in huis Francien en dochters

Fractie Tonnaer gaat raadsvragen stellen aan het college over de muizenplaag in een huis van woningcorporatie Intermaris. Dat doen ze naar aanleiding van de publicatie van NH Nieuws . "Wij zijn geschokt over wat we ter plaatse hebben aangetroffen", schrijft de fractie.

Francien en haar twee dochters worden al maanden geteisterd door een verschrikkelijke muizenplaag. Na onderzoek van een gespecialiseerd verdelgingsbedrijf blijkt dat het komt door achterstallig onderhoud aan de woning. Woningcorporatie Intermaris legde deze conclusie echter naast zich neer en meent dat het komt door onhygiënisch gedrag van de bewoners of door het voer van hun honden.

Geen nieuwe woning

De vrouwen leven daarom nu al maanden in dezelfde ellende. Want Intermaris wil niet meewerken aan tijdelijke andere huisvesting. Naar aanleiding van het bericht van NH Nieuws, pikten raadslid Ellen van der Knaap en fractievoorzitter Roger Tonnaer het nieuws op. Zij besloten een kijkje te nemen in het huis van Francien en haar dochters.

"Dit is gewoon shocking. Het is ongelofelijk dat deze mensen nog in dit huis verblijven. Zij moeten zo snel mogelijk uit deze woning. Want dit is gevaarlijk voor de gezondheid, maar ook voor de veiligheid van de familie staat op het spel. Door het geknaag kan kortsluiting ontstaan of zelfs brand", benadrukt Van der Knaap.

Raadsvragen

Na het bezoek aan het huis, stelde de fractie drie vragen op. Het wil van het college weten of zij erkennen dat er sprake is van gevaar voor de gezondheid van de bewoners en of het college wil helpen een oplossing te zoeken voor de gedupeerden.

Bovendien trekt Fractie Tonnaer het probleem breder. Daarom vraagt de fractie of het college in samenwerking met Intermares wil onderzoeken of het probleem ook in andere huizen speel in dezelfde straat.

En tot slot worden de partijen verzocht mee te werken aan het voorkomen van dit soort uitwassen. "Door bijvoorbeeld voorlichting aan de buurtbewoners te geven over het aanbieden van huisvuil en grofvuil en het goed onderhouden van het groen."