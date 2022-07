15-jarige jongen uit Heerhugowaard na ruim twee maanden vermissing gevonden

Een 15-jarige jongen uit Heerhugowaard is na een vermissing van ruim twee maanden in goede gezondheid teruggevonden. Dat meldt de politie.

De politie vond de jongeman in een woning in Amsterdam. Het is nog onduidelijk hoe de jongen daar terecht is gekomen en hoe het komt dat hij zo lang spoorloos was.

'Geen contact meer'

Op 3 mei werd hij voor het laatst gezien in zijn woonplaats in Heerhugowaard. Daarna verdween ieder spoor van hem.

"Er is in de tussentijd wel contact met hem geweest, maar er is nu al eventjes niets meer van hem vernomen. We maken ons zorgen om deze jongen", liet een politiewoordvoerder destijds weten.