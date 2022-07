Op de Marinedagen worden mijnen tot ontploffing gebracht en drugs onderschept

Dit weekend kijken duizenden bezoekers hun ogen uit tijdens de Marinedagen in Den Helder. Twee dagen lang opent de marine haar deuren namelijk voor publiek. Er is veel spektakel: zo zijn er demonstraties van reddingsoperaties en wordt het onschadelijk maken van mijnen bijgebracht.

Ook demonstreert de marine hoe zij omgaan met een schip dat mogelijk drugs vervoert. "Best indrukwekkend hoe dat allemaal in zijn werk gaat", vertelt een bezoeker.

Er worden meerdere keren per dag demonstraties gegeven op het water. De kades staan dan vol met nieuwsgierige bezoekers. Zo is te zien hoe een mijn in het water onschadelijk wordt gemaakt, wat voor een enorme explosie zorgt.

"Mensen kunnen nu zien wat we doen en waarom we dat doen", vertelt marineofficier Stefan de Haan. De organisatie heeft ervoor gezorgd dat er voor jong en oud veel te zien en te beleven valt op het marineterrein.

Vacatures

De marine is blij met de enthousiaste bezoekers, maar hoopt na dit weekend ook mensen geënthousiasmeerd te hebben om bij de marine te komen werken. "Op dit moment kampt defensie met veel vacatures en we hebben in het verleden ook al pijnlijke maatregelen genomen om schepen aan de kant te leggen", vertelt woordvoerder De Haan. "Dus als je een baan bij de marine overweegt dan is dit het weekend om te kijken of het wat voor jou is."