Cindu-ramp roept na dertig jaar nog herinneringen op, ook in Amstelveen

De ontploffing in de chemische fabriek van Cindu in Uithoorn van dertig jaar geleden staat niet alleen bij veel Uithoornaars, maar door de hele regio nog scherp op het netvlies. Ook bij oudere leden van tuinvereniging Nesserlaan, aan de zuidkant van Amstelveen. "Ik zag angstaanjagende zwarte rook."

Tuinders tuinvereniging Nesserlaan Amstelveen - NH Nieuws

Het is 1989 als de nu 84-jarige Rob Koolbergen tuinvereniging Nesserlaan opricht. Als zo'n drie jaar later - op 8 juli 1992 - de hars-polemarisatieketel op het terrein van Cindu ontploft en drie brandweermannen de dood vinden, is hij in zijn tuin aan het werk. "Toen hebben we een hele tijd staan kijken hier. Later hoorden we dat Cindu was ontploft." De ramp had ook tijdelijke gevolgen voor de oogst, vertelt Koolbergen in onderstaand videofragment. De tekst gaat door onder de video.

Amstelveense Tuinder Rob Koolbergen over Cindu-ramp - NH Nieuws

Sommige tuinders krijgen pas later door wat voor een drama zich in hun buurdorp voltrekt. "Ik hoorde een knal, maar ik wist niet wat er aan de hand was", vertelt Ton Feldmann. "Dus ik ben verder gaan tuinieren." Bij het zien van de rookpluimen wist hij dat er iets goed mis was. Tekst gaat door onder fragment

Amstelveense Tuinder Ton Feldmann over Cindu-ramp - NH Nieuws

Bea Zuiderent was op het moment van de ramp thuis, maar had niets door. Tot haar man belde om haar over de explosie te vertellen en te adviseren de ramen te sluiten. Dat advies volgde ze op, waarna ze besloot de deur achter zich dicht te trekken en een kijkje te gaan nemen bij de fabriek. "Het was een drukte van jewelste." Tekst gaat door onder fragment

Bea Zuiderent herinnert zich Cindu-ramp als dag van gisteren - NH Nieuws