Marlous Verbeek vertrekt als wethouder van de gemeente Huizen: "Wethouderschap is eigenlijk een fantastische hondenbaan"

Na een ambtsperiode van acht jaar heeft Marlous Verbeek deze week afscheid genomen van het gemeentebestuur van Huizen. Als wethouder was zij onder andere betrokken bij de realisatie van de Keucheniushof en de herontwikkeling van het Bad Vilbelpark. In het radioprogramma NH Gooi Zaterdag blikt Marlous Verbeek terug op deze tijd.

De keuze om te stoppen voelde goed voor Verbeek. "Op een gegeven moment is het tijd om het stokje over te dragen aan de opvolgers", vertelt Verbeek. "Wij hebben een mooi team en voor mij is het nu tijd om een stapje terug te doen. In mijn opvolger Karin van Werven heb ik alle vertrouwen."

Met veel plezier kijkt vertrekkend wethouder Verbeek terug op haar ambtsperiode. "Het wethouderschap is eigenlijk een fantastische hondenbaan. Voor Huizen heb ik ontzettend veel mogen realiseren. Zoals de realisatie van de Keucheniushof, wat een moeilijk project was, het mogelijk maken van woningbouw, de Krachtcentrale helpen maken zoals het nu is en veel evenementen mogelijk gemaakt. Zo ook het Oldtimer Festival wat vorige week was. Daarbij werd ik thuis opgehaald door een oldtimer. Een groter feest kun je nauwelijks voorstellen."

Werk loslaten

Het is nog maar de vraag of Verbeek haar oude werkzaamheden volledig los kan laten. "Als wethouder sta je altijd op het knopje aan. In het weekend heb je piketdiensten en kun je altijd gebeld worden. Het is een baan wat veel vergt en dat hoort er natuurlijk bij. Ik weet nog niet of ik het helemaal direct kan loslaten, maar ik ga mijn best doen."

Met het vertrek blijven sommige projecten liggen welke Verbeek niet kan afmaken. "De ene wethouder staat op de schouders van de ander. Er zijn altijd dingen die je nog had willen afmaken. Sommige projecten kun je in één ambtsperiode realiseren en andere hebben meer tijd nodig. Zoals de renovatie van de wijk Stand en Lande. Dat had ik fijn gevonden om hier nog mee verder te gaan."

De voormalig bestuurder gaat het contact met de mensen het meest missen. "Het contact met mijn ambtenaren is altijd goed geweest. Ik hou ervan om in een team te werken. Daarnaast ga ik het contact met de inwoners echt missen. Voor mijn werk ging ik overal naar toe, van een opening tot het bezoek van mensen die 50 jarig getrouwd zijn. Vanuit de gemeente gaan we dan langs met een bosbloemen en ik vond het altijd leuk om het verhaal te horen. Het contact met onze inwoners want daar doe je het uiteindelijk voor. Huizen een stukje mooier maken."

Nieuwe plannen

De inmiddels oud wethouder is rustig aan het nadenken over nieuwe plannen. "Eerst ga ik lekker rusten en op vakantie. Wethouder zijn is een zeer intensief vak. Daarna wil ik mijn werkzaamheden als trouwambtenaar weer oppakken. In 2004 werd ik hiervoor gevraagd door de gemeente Huizen en dit was altijd leuk om te doen. Met het wethouderschap was dit niet te combineren. Verder moet ik nog even kijken wat er op mijn pad komt."

Luister het hele interview met Marlous Verbeek terug via deze link.