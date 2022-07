Amsterdam NL V 25 jaar Friday Night Skate in Amsterdam: "Nooit verwacht dat het nog steeds doorgaat"

Groot feest in het Amsterdamse Vondelpark vrijdagavond: het was het 25-jarig jubileum van de Friday Night Skate. Honderden skaters waren vrolijk uitgedost voor het skate-lustrum. Jong en oud, iedereen is welkom bij de grote skateclub.

25 jaar geleden begon het clubje nog heel bescheiden. "We waren een klein groepje vrienden die elke vrijdag gewoon een tochtje wilden maken", vertelt oprichter Erik Tange. De hoogtijden maakte de club mee in de jaren '90, toen ze konden rekenen op meer dan 3000 skaters. "Fantastisch dat we Amsterdam op z'n kop hebben gezet." Erik is nog steeds trots op zijn club en blij dat bijna elke vrijdag mensen zich verzamelen om een rondje te skaten. Iets wat hij eigenlijk niet had durven dromen. "Dat het 25 jaar later nog steeds doorgaat, had ik echt nooit verwacht."

FNS-baby De skaters hebben heel wat bijzondere momenten beleefd de afgelopen 25 jaar. "Een mooie herinnering is dat wij in 2001, toen de A10 werd afgesloten, een route over de ring hadden", aldus enthousiaste skater Bob Maas. "We hadden het allemaal keurig gemaild en gefaxt en toen zijn we gegaan." Bob heeft nog een ander bijzonder verhaal overgehouden aan de skategroep. Hij vond tijdens de beginfase van Friday Night Skate de liefde. In 2002 werd hun kindje geboren: Felix Nanuq Seb. "F.N.S. hè , naar Friday Night Skate!"