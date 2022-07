Politie opnieuw in actie in Amsterdam-West: derde nacht op rij incident in de wijk

Voor de derde nacht op rij is de politie in actie gekomen in de buurt ter hoogte van het Erasmuspark in Amsterdam-West. Vannacht werd er een mogelijk een schot gelost op de hoek van de Vespuccistraat en de Jan Evertsenstraat. De politie heeft een verdachte aangehouden. In dezelfde buurt vonden de afgelopen dagen meerdere geweldsincidenten plaats.

Het voorval gebeurde rond 03.10 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag. Of er is geschoten, durft de politie nog niet met zekerheid te zeggen. "Er is een knal gehoord en waarschijnlijk is ook het doorladen van een vuurwapen gehoord", laat een woordvoerder van de politie weten. Agenten hebben met een speurhond gezocht naar kogelhulzen en het vuurwapen, maar troffen in de buurt niets aan.

Wel heeft de politie een man aangehouden op aanwijzing van de signalementen van de mogelijke schutter. De verdachte werd in de buurt van het incident aangehouden. Agenten hebben de woning van de man aan de Mercatorstraat doorzocht, maar troffen ook in de woning niets aan.

Derde keer op rij

Het is de derde nacht op rij dat er wat gebeurt in de buurt. In de nacht van woensdag op donderdag werd er een kapperszaak onder vuur genomen in de nabijgelegen Mercatorstraat. De nacht daarop vonden in dezelfde buurt nog een beschieting van een bedrijfspand plaats en ging er een explosief af bij een voordeur.

Bij alle drie de eerdere incidenten raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek of de incidenten iets met elkaar te maken hebben, ook de gebeurtenis van vannacht wordt meegenomen in dat onderzoek.

Getuigen

Omdat er voor de recherche nog veel onduidelijk is, vragen zij of getuigen die meer weten over de aanleiding van de mogelijke schietpartij zich willen melden. Daarnaast vraagt de recherche of bewoners in de buurt met een dashcam in hun auto of een videodeurbel zich willen melden met de beelden.

De politie surveilleert vandaag in de buurt en komt graag in gesprek met de buurtbewoners over de afgelopen nachten. Ze zijn ook beschikbaar als mensen vragen hebben over de gebeurtenissen, de politie wil niet dat er onrust ontstaat in de buurt.