Rookontwikkeling na grote brand in Amsterdam neemt af, advies om ramen en deuren te sluiten vervalt

De rookontwikkeling die vrijdagavond ontstond door een grote brand in het Westelijk Havengebied neemt af. Wel staat de hoop metaal nog in brand. Eerder op de avond ging er een NL-Alert uit met als advies om bij last van de rook de ramen en deuren te sluiten. Rond 23.25 uur ging er een nieuw NL-Alert uit met als mededeling dat dat advies vervalt.

Even na 21.00 uur ging er een NL-Alert uit vanwege de grote brand aan de Kwadrantweg in het Westelijk Havengebied. "Als u last van de rook heeft: ga naar binnen, sluit ramen en deuren, zet ventilatie uit", is te lezen in het bericht.

Bij een metaalbewerkingsbedrijf aan de Kwadrantweg in het Westelijk Havengebied, achter het Westerpark, is eerder op de avond een berg met schroot in brand gegaan. Het vuur is vanaf een flinke afstand te zien, net zoals de rookwolk die ontstaat door de brand.

De melding van de brand kwam rond 19.40 uur binnen bij de brandweer. Vanwege de grootte van de brand is de brandweer met veel wagens uitgerukt naar het industrieterrein, ook is er een blusboot aanwezig. Vanaf verschillende plekken in de stad is de brand goed te zien. "Blijf uit de rook, blijf van de locatie weg. De brandweer is druk doende met blussen", zegt een woordvoerder van de brandweer ter plaatse.

Nog uren blussen

De brandweer heeft om 22.19 uur laten weten dat de hoop metaal nog altijd in brand staat. Wel neemt de rookontwikkeling af. Het NL-Alert is nog altijd actief. De brandweer laat verder weten naar verwachting nog een aantal uur bezig te zijn met het blussen van de brand.

Een tipgever meldt aan AT5 dat de rookwolk zelfs in Amstelveen te zien is, andere tipgevers melden de rookwolk ook te zien vanuit IJmuiden, Almere en Lelystad. De brandweer raadt mensen die last hebben van de rook om ramen en deuren gesloten te houden en om de ventilatie uit te schakelen. Meetploegen houden in de gaten of er door de brand verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen vrijkomen.