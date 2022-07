Mysterieus 'vogelgriep' bord in De Baarsjes: "Die hoort echt ergens anders"

Een mysterieus verkeersbord op de hoek van de Hoofdweg en de Arubastraat in De Baarsjes doet menig wenkbrauw fronsen. Hoewel verschillende buurtbewoners niet precies weten waar het bord voor dient, is er verbazing wanneer men erachter komt dat het vaak gebruikt wordt bij veeziekten, zoals vogelgriep.

In eerste instantie zijn enkele buurtbewoners overtuigt van hun bordenkennis. "Verboden in te rijden met een vrachtwagen", zegt een man. "Mijn idee was: vrachtwagens mogen er misschien tijdelijk niet in, maar dat is ook weer vreemd, omdat ze ook leveren bij de supermarkt", vult een ander aan.

Anderen geven direct toe dat ze niet precies weten wat het bord hen moet vertellen. "Het eerlijke antwoord is dat ik geen idee heb wat dit zegt", aldus een vrouw. De locatie is op zijn minst bijzonder te noemen voor het bord, aangezien het gaat om het vervoeren van dieren. Niet de dagelijkse gang van zaken in De Baarsjes, midden in een woonwijk in de stad. En dus is een man stellig: "Die hoort hier niet te staan. Die hoort echt ergens anders. Waar? Ik zou het echt niet weten."

Vogelgriep

De verontwaardiging is groot als de buurtbewoners horen dat het bord vooral gebruikt wordt in een gebied waar de vogelgriep is uitgebroken. De vraag waar de pluimveehouder dan precies huist in de buurt doemt op. "Geen idee, daar aan de overkant woont een man die duiven houdt, dus ik denk dat hij het is", grapt een buurtbewoner.

Mysterie onopgelost

De daadwerkelijke reden waarom het bord is geplaatst zou het Stadsdeel kunnen geven. Een woordvoerder van Stadsdeel West geeft aan de hele middag rondgebeld te hebben, maar helaas de juiste personen niet meer te pakken heeft kunnen krijgen. Het mysterie duurt dus nog even voort, minstens tot maandag, maar dan komt het verlossende antwoord belooft de woordvoerder.