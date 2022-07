Kris' elektrische rolstoel zoekgeraakt op vlucht naar Schiphol: "Het zijn m'n benen"

De bagage van Transavia-vlucht HV 6868 van Athene naar Schiphol van gisterenmiddag is afgehandeld, zo meldt Schiphol op haar website. Toch geldt dat niet voor de bagage van alle passagiers: de elektrische rolstoel van influencer en reisblogger Kris Switser (24) is namelijk nog niet aangekomen. "Ik sta nu op het punt om nooit meer te vliegen."

Als ze op een van de Griekse eilanden is, gaat de rem van de elektrische aandrijving van haar rolstoel kapot. Dat kan worden gerepareerd, maar dat moet in Nederland gebeuren. Zijn er dan geen Griekse monteurs met verstand van elektrische rolstoelen? "Zelfs een Griekse rolstoelgebruiker adviseerde me zelfs om naar Nederland te gaan", vertelt ze.

De mindervalide Kris uit Maarssen reist inmiddels een half jaar door Europa. "Van Scandinavië tot Griekenland", vertelt ze telefonisch aan NH NIeuws. "En altijd met de boot, bus of trein." Onderweg doet ze onder meer via Instagram verslag van haar reizen , en cijfert daarbij haar beperking allerminst weg.

"Daarom had ik m'n rolstoel ingepakt in plastic, er touw omheen gedaan en een briefje erop [voor het bagagepersoneel, red.] met het verzoek de rolstoel voorzichtig te behandelen. Want het zijn mijn benen."

Omdat ze haar reis door Europa graag snel wil vervolgen, boekt ze een ticket met Transavia. "Ik was al wel een beetje zenuwachtig", bekent ze. Die zenuwen hebben vooral te maken met het feit dat ze in het vliegtuig haar rolstoel niet in haar blikveld heeft.

Het inchecken en het boarden ging zonder problemen, vertelt Kris. "Ik had ieder personeelslid gevraagd of ze wilden controleren of mijn rolstoel aan boord was, en zelfs aan boord heb ik gevraagd om het nog een keer te checken. Ik had er bijna vertrouwen in."

'Bijna' inderdaad, want eenmaal op Schiphol verdween het positieve gevoel als sneeuw voor de zon. "Toen ze na aankomst op Schiphol vroegen waar ik naartoe wilde, zei ik dat ik naar mijn rolstoel wilde. Maar ze wisten niet eens dat ik een rolstoel mee had, dus ik weet niet wat er fout is gegaan."

Artikel gaat verder onder Instagram-post.