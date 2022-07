A.C. de Graafweg dit weekend afgesloten voor verkeer vanwege nieuwe rotonde

Aan de nieuwe rotonde - bij de S-bocht op de A.C. de Graafweg in Wognum - wordt momenteel de laatste hand gelegd. Om het werk op tijd af te kunnen ronden, is er van vrijdag 8 juli (20.00 uur) tot maandag 11 juli (5.00 uur) geen doorgaand verkeer mogelijk op de A.C. de Graafweg.

Doorgaand verkeer kan het beste omrijden via de N239. De omleidingsroute voor lokaal verkeer loopt via bedrijventerrein De Veken, Sijbekarspel, Benningbroek en de Nieuweweg. De omleidingsroutes staan aangegeven met gele borden.

Maar dat is nog niet alles. De ’dodenweg’ wordt tussen nu en eind 2024 heringericht en vernieuwd. Een hele klus. Zo wordt de weg met anderhalve meter verbreed. Van 6,10 naar 7,60 meter. "Hierdoor kunnen onder meer vrachtwagens elkaar makkelijker passeren", liet uitvoeringsmanager Sven Brand van Boskalis al eerder weten aan NH Nieuws. Ook het aantal in- en uitritten die op de weg uitkomt, wordt verminderd.

De rotonde is één van de eerste aanpassingen aan de A.C. de Graafweg om de weg veiliger te maken. Met de komst van de rotonde rijdt het verkeer niet meer over de gevaarlijke S-bocht, waar regelmatig ongelukken gebeuren, die soms een fatale afloop hebben. Vandaar dat de weg ook wel de 'dodenweg' wordt genoemd. Zo belandde begin april nog een auto in de sloot na een ongeluk.

