Statenlid VVD Noord-Holland klaagt voormalig fractiegenoten aan

Statenlid Grethe van Geffen, die vorig jaar september uit de VVD-fractie van de provincie is gezet, sleept haar voormalig fractiegenoten voor de rechter. Daarmee reageert ze op haar ontslag door de partij. "Het is inhoudelijk en juridisch onacceptabel dat ik uit de fractie ben gezet."

Van Geffen zelf had liever gezien dat het intern werd opgelost, schrijft ze in een verklaring. Ze zou diverse pogingen hebben ondernomen om de situatie op te lossen, maar die zijn gestrand. Nu volgt dus een rechtszaak: "Het is niet gelukt via een andere weg te regelen, de tijd dringt om op de lijst te komen", vertelt ze aan NH Nieuws.

"Ik heb veel persoonlijke steun van VVD-leden en -bestuurders gekregen, maar voor het oplossen van deze specifieke situatie word ik steeds naar de fractie terugverwezen."

In een verklaring schrijft ze over het 'durven aankaarten van gedrag van machtshebbers’, dat volgens haar "in de VVD Noord-Holland een onvergeeflijke fout is waarvoor ik zwaar moet boeten. Het idee dat ik misschien oprecht last heb gehad van bepaalde gedragingen komt niet bij ze op. Je wordt behandeld als iemand die maar wat loopt te beschuldigen en manipuleren."

Van Geffen hoopt dat de rechter haar in gelijk stelt over het onrechtmatig wegstemmen uit de fractie. "Ik wil terug naar de fractie, want ik ben er onrechtmatig uitgezet. Ik verwacht geen nieuwe ellende, maar we zullen een nieuw evenwicht moeten vinden. Ik verwacht dat er veel mensen zijn die zullen meewerken als ik terugga," vertelt ze aan NH Nieuws.

'Onhoudbare situatie'

VVD Noord-Holland liet destijds weten dat er een 'onhoudbare situatie' was ontstaan met Statenlid Van Geffen. Al langer was er volgens de VVD wrijving tussen het Statenlid en de fractie. Daarom is zij uit de partij gezet, verklaarde de fractie.

Volgens de partij zorgde Van Geffen al langer voor onrust door onder meer standpunten te delen op sociale media die niet waren afgestemd binnen de fractie, en die daar bovendien ook niet altijd goed in vielen. Ook zou het Statenlid beschuldigingen van intimidatie hebben geuit zonder onderbouwing. Afgelopen zaterdag werd ze door een twee derde meerderheid uit de fractie gezet.

Fractievoorzitter Erik van der Maas reageert dat hij de rechtszaak 'met vertrouwen tegemoet ziet'. Hij rekent op een goede afloop en blijft achter zijn eerdere beslissingen staan. Hij zegt 'datgene wat Van Geffen zegt te betwisten' en stelt dat zij ook geen poging heeft ondernomen het intern op te lossen.

Van der Maas wil voor de rechtszaak niet inhoudelijk op de zaak ingaan. De zitting is op 14 juli om 14.30 uur.