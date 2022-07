'Altijd vrolijke' juf Marina neemt na 42 jaar afscheid: "Hele lieve, fijne collega"

Juf Marina Hartland is na 42 jaar met pensioen gegaan. Daarom werd voor haar een feestelijk afscheid georganiseerd op de Teun de Jagerschool in Schoorl, waar ze de laatste zeven jaren doorbracht. Nadat Marina op het schoolplein in een mooi versierde stoel plaatsnam, zongen de kinderen voor haar en maakten muziek met drumsticks en plastic emmers.

"Ik ben in het dorp begonnen, 42 jaar geleden. Mijn eerste oud-leerlingen zijn dus nu bijna 52, en ik kom ze bijna elke dag nog tegen", vertelt Marina aan mediapartner Duinstreek Centraal.

Twee jaar lang werkte ze op de Kinderwijdt in Schoorl, waarna ze 33 jaar lang les gaf op de Groeterschool in Groet. Daar nam ze ook de rol van cultuurcoach op zich. De laatste zeven jaar bracht ze door op de Teun de Jager in Schoorl.

Lieve, fijne collega

"34 jaar geleden was het dat ik bij Marina in de klas kwam," haalt een van haar oud-leerlingen op. "En ik weet nog goed, ik durfde niet, dus ik had me het eerste half uur verschanst in de bosjes in het speeltuintje."



"Ze is eigenlijk altijd vrolijk en je ziet gewoon de blijheid er vanaf stralen", vertelt één van haar ex-collega's. "Ze houdt van de kinderen, ze is leuk met de collega's. Kortom, een hele lieve, fijne collega."



Na het muzikale afscheid kreeg Marina nog een mooi cadeau en een bos bloemen. Er werd afgesloten met een afscheidsreceptie, waarbij leraren en oud-leerlingen herinneringen konden ophalen. En toen was het allemaal echt voorbij.

Nu is het tijd voor Marina om meer kunst te maken, te reizen en tijd te besteden aan haar familie.

Bekijk hieronder de reacties van (oud-) leerlingen op het vertrek van juf Marina: