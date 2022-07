'Gezonken' huis in vijver Amsterdamse Vondelpark: "Is het iets met GroenLinks?"

Een bijzonder gezicht in het Vondelpark in Amsterdam: sinds gistermiddag ligt er een huis, of meer een dak, midden de vijver. Niemand weet wat de bedoeling precies is van het 'gezonken' huis, maar veel bekijks trekt de onderwaterwoning in ieder geval wel.

"Ik vroeg me al af waarom er een huis in het water lag", zegt een Britse toerist. "Dit is mijn eerste dag in Amsterdam en vroeg me al af of het normaal was." De toerist is niet de enige die met een schuine blik naar het kunstwerk kijkt. "Ik denk dat het ludiek is. Een huis voor de eenden en vogels, maar dan eigenlijk een mensenhuis. Ik zou niet weten wat er achter moet zitten."

Andere nieuwsgierige bezichtigers denken dat er wel een boodschap achter het huis zit. "Waarschijnlijk iets met de waterspiegel van de zee. Dat als we niets doen veel huizen onder water komen te staan", laat een man weten Toch weet niet iedereen het honderd procent zeker. "Heeft het iets te maken met GroenLinks?"

Watersnoodramp

Niet iedereen is te spreken over het nieuwe kunstwerk in het park. "In 1953 is de helft van mijn moeders familie overleden tijdens de Watersnoodramp. Ik vind het heel erg en niet mooi. 's Avonds op de televisie zie je constant ellende over de hele wereld met watersnood. Dan leggen ze hier een huis in het water, onbegrijpelijk."

Vooralsnog is het nog altijd de grote vraag wie het 'gezonken' huis in de vijver van het Vondelpark heeft geplaatst en vooral met welke reden de kunstenaar dat heeft gedaan.