Syrische brandweerman omarmd door korps Naarden: "Heel blij dat ik hier weer kan werken!"

Van Aleppo tot Naarden: vluchteling Ayman Kashkash heeft een lange weg afgelegd, maar slaagde onlangs voor zijn laatste Nederlandse brandweerexamen. Bij de kazerne in Naarden zijn ze apetrots: "Hij is inmiddels onmisbaar voor het team!"

In 2015 vluchtte hij met zijn gezin naar Nederland en in 2018 meldde hij zich bij de brandweerpost in Naarden. Met een tolk, want Nederlands sprak hij nog niet.

"Mijn vader was brandweerman, mijn broer was brandweerman en ikzelf werd ook brandweerman," vertelt Ayman (36), die tijdens de oorlog nog 4,5 jaar in Aleppo bleef werken. "Het is een mooi beroep, ik vind het fijn om mensen te kunnen helpen."

Ayman had natuurlijk al ervaring als brandweerman in Syrië. "Hij is door de oorlog waarschijnlijk vaker uitgerukt dan wij allemaal bij elkaar", vertelt bevelvoerder Jacques Ruisendaal. "Helaas moest hij hier zijn opleiding weer helemaal opnieuw doen. Dat liep door corona ook nog vertraging op, maar nu is hij met vlag en wimpel geslaagd. Daar zijn we heel trots op!"

Bij de brandweer in Naarden waarderen ze de inzet van Ayman enorm. "Vanaf zijn eerste aanmelding heeft Ayman heel actief meegedaan. Door zijn houding is hij ook heel snel opgenomen in de groep," vertelt Jacques. Van huisvesting tot examentraining, de brandweermannen helpen hem waar ze kunnen. "Ik krijg veel steun en ben mijn collega's heel erg dankbaar", zegt Ayman dan ook.

Behalve de taal - denk aan brandweerjargon op pittige theorie-examens - moest Ayman nog meer hobbels overwinnen. "In Nederland gaat het er heel anders aan toe bij de brandweer", vertelt hij. "In Syrië help je meteen het slachtoffer en denk je niet aan jezelf. Hier zijn meer regels en procedures voor je eigen veiligheid. En dat is goed, want er moet natuurlijk geen tweede slachtoffer vallen", aldus Ayman.