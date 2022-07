Gelost schot koopavond live te horen op Facebook, twee 15-jarigen opgepakt

Twee jongens van 15 jaar zijn opgepakt omdat ze donderdagavond zouden hebben geschoten tijdens koopavond in het centrum van Zaandam. Het schot is goed te horen tijdens de online verkoop van een kledingwinkel op Facebook. "Dit hadden we nooit verwacht tijdens koopavond in Zaandam", zegt verkoper Kirsten Keijzer.

Kirsten was bezig met een live verkoop op Facebook. Omdat het schot voor de winkel op het Ankersmidplein gelost werd, is het schot goed te horen. Zij had op dat moment niet door dat er geschoten werd. "We hoorden een enorm harde knal, we dachten eerst dat het vuurwerk was", zegt de aangeslagen verkoper die er pas thuis besefte dat er voor haar winkel geschoten was. "Het was een enorme shock."

Verstopt tussen het snoep

De verdachten probeerden het wapen te verstoppen in een snoepautomaat op het station, maar dat werd snel gevonden. Bij het schot zijn er geen gewonden gevallen en is er ook geen zichtbare schade aan de winkels. De politie onderzoekt nog of het om een echt vuurwapen gaat of niet. De schrik zit er, echt wapen of niet, bij verkopers en het winkelend publiek goed in.

"Een alarm pistool of niet het hoort niet op straat thuis", zegt een medewerker van een restaurant aan het plein. Zij was op het moment van het schot niet aan het werk, maar is wel erg geschrokken van het incident. "In eerste instantie weet je niet of het om een gaspistool gaat, het is heel bedreigend voor mensen", vertelt een vrouw die naar de trein rent.

De twee verdachten zitten nog vast en worden verhoord.