Steigermotie afgewezen, onzekerheid bewoners blijft: 'Geen antwoorden gekregen'

De motie van Hart voor Bloemendaal en Zelfstandig Bloemendaal om de zelfgebouwde steigers aan de Leidsevaart in Vogelenzang te behouden, is gisteravond in de raad van Bloemendaal afgewezen. De gemeente heeft de steigers die er al jaren liggen plotseling illegaal verklaard en wil dat deze op den duur worden afgebroken. Hoewel het gebruik van de steigers op dit moment gedoogd wordt, heerst er onder bewoners vooral onzekerheid en irritatie. "Wat heeft dit nou voor nut?"

De motie werd met acht stemmen voor en elf stemmen tegen uiteindelijk niet aangenomen. Wel waren de meeste partijen het erover eens dat de communicatie vanuit de gemeente beter had gemoeten. Zo werd er in de door de gemeente verstuurde brieven meermaals gesproken over 'illegale steigers'. Dat schoot in het verkeerde keelgat van de bewoners en zorgde bovendien voor veel onrust.

"Wat ik vooral raar vind, is dat op bepaalde vragen helemaal geen antwoord wordt gegeven", vertelt buurtbewoner Inge Fransen aan NH Nieuws. "Er is in de raad gevraagd waarom de steigers weg moeten en wat het doel daarvan is, maar daar wordt geen antwoord op gegeven."

Onderhoud van de steigers

De gemeente gaf eerder aan het besluit te hebben genomen om verrommeling van de omgeving tegen te gaan. De zelfgebouwde steigers zouden niet uniform en lastig te onderhouden zijn. Ook wil de gemeente risico's op schade of letsel bij de steigers beperken. Doordat de steigers gebouwd zijn op gemeentegrond is de autoriteit volgens hen in dat geval namelijk officieel aansprakelijk.

Maar volgens Fransen is dat argument achterhaald. "Jaren geleden was het inderdaad zo dat er een aantal oude bootjes lag en dat sommige steigers half waren ingestort, maar dat is ondertussen allang niet meer zo. Ze zijn opgeknapt en worden netjes onderhouden."

NH Nieuws ging eerder kijken bij de steigers en sprak met bewoners, zoals te zien in de onderstaande reportage. Tekst loopt door onder de video.