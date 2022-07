Bergenaar gaat in hoger beroep tegen uitspraak misbruik 7-jarig meisje

De 43-jarige man - voormalig inwoner van Bergen - die twee weken geleden door de Alkmaarse rechtbank schuldig is bevonden aan het misbruiken van het 7-jarige vriendinnetje van zijn dochter gaat in hoger beroep.

Mede omdat bij het onderzoeken van het meisje DNA van de man werd gevonden op haar intieme delen. De (voormalig) Bergenaar legde volgens het vonnis inconsistente verklaringen af over hoe dit daar terecht is gekomen: de ene keer herinnerde hij zich het niet, de andere keer had hij het over een washand met speeksel.

De man is voor de ontuchtige handelingen veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een behandeling voor psychische problematiek. L. G. O. heeft het misbruik altijd ontkent.

Tijdens de zitting van 23 juni bepleitte zijn advocaat dat justitie veel te makkelijk het gezegde 'waar rook is, is vuur' toepast en twijfelde aan de verklaringen van een meisje van pas 7 jaar.

Tegen NH Nieuws zegt Tjalling van der Goot nu over zijn cliënt: "Hoewel de vrijspraak voor de andere feiten an sich goed nieuws is, blijft er een veroordeling over die heel vervelend is. Een naar zijn mening onterechte veroordeling."

OM legt zich neer bij uitspraak

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft géén hoger beroep aangetekend, laat een woordvoerder weten. Dat betekent formeel dat zij zich neerlegt bij de uitspraak van de rechter.

In het hoger beroep (dit dient bij het gerechtshof in Amsterdam) zal het dus alleen gaan om de vermeende ontuchtige handeling waar de rechtbank de 43-jarige man schuldig heeft bevonden. Een hogere rechter gaat op basis van dezelfde stukken oordelen of het bewezen is.

Naar verwachting dient het hoger beroep op z'n vroegst pas volgend jaar.