Thuiszorgorganisaties in het nauw door personeelstekort: "Noodzakelijke zorg schuift op"

Zo ook voor de 90-jarige moeder van Helma uit Obdam. Het begint in de coronaperiode. De moeder van Helma wordt altijd drie keer in de week gedoucht. "Het is noodzakelijk", zegt ze. "Ze is negentig en incontinent." Maar door de pandemie wordt het opeens minder. Ze gaan van drie keer in de week douchen, naar twee keer in de week. "Tot het april 2022 is", vertelt Helma. Dan krijgt ze te horen dat haar moeder nog maar één keer in de week gedoucht wordt.

Het personeelstekort is een landelijk probleem en speelt in verschillende branches, maar de vergrijzing voert de druk bij de zorg nog extra op. Ook de Noord-Hollandse (thuis)zorginstellingen Evean, Wilgaerden en Omring bevestigen dit probleem. Omring stelt zelfs dat de krapte in hun werkgebied, Hoorn, nog hoger is dan op andere plekken.