Cindu-ramp dreunt al 30 jaar na: "Mijn wereld stond stil"

Overlevenden en nabestaanden zijn vandaag op de begraafplaats van Uithoorn samengekomen om de Cindu-ramp te herdenken. Precies dertig jaar geleden vond in een chemische fabriek aan de Amstel een enorme explosie plaats. Drie brandweermannen kwamen om het leven. Voor hen werd een herdensteen onthuld.

Overlevende Cindu-ramp - NH Nieuws/Celine Sulsters

De herdenkingsplaquette hing jarenlang op het terrein in Uithoorn waar de ramp gebeurde, maar de fabriek is daar sinds 2014 weg. Nabestaanden van Cor de Bruin, Bert Gijzen en Eric de Meijer kunnen vanaf vandaag op een nieuwe plek terecht om hun geliefden te herdenken. "Voor mij is dat heel belangrijk", vertelt Carla de Meijer, vrouw van Eric. "Ik miste het echt wel om een plekje te hebben om naartoe te gaan. We zijn heel dankbaar dat het hier is gekomen." 8 juli 1992 is voor Carla 'als de dag van gister.' "Hij was vermist en toen stortte mijn wereld in", vertelt ze over die verschrikkelijke dag. "De volgende ochtend kregen we bericht dat hij was overleden."

Herdenking Cindu-ramp - NH Nieuws

Eric is vlak voor die fatale explosie met zijn collega's bezig om een brand op het terrein te blussen. Als de boel plotseling ontploft, worden de brandweermannen opgeslokt door een vuurzee. Jan van Kooten (85) kan dat moment nog goed terughalen. Hij overleefde de ramp wél. "Ik kreeg een lading hars over me heen en werd weggeblazen", omschrijft hij. "Brandend ben ik toen naar de Amstel gelopen en daar ben ik met een collega ingesprongen. Die heeft me er later weer uitgehaald en meegenomen om verder af te koelen." Jan is hevig verbrand en wordt vijf weken in slaap gehouden in het ziekenhuis. Pas na 55 dagen kan de dokter zijn familie vertellen dat hij het gaat halen. Als de man ontwaakt, herkent hij zichzelf niet meer terug. "Ik had geen mond, mijn neus was weg en mijn wenkbrauwen ook." Artikel gaat verder

Op de vroege ochtend van 8 juli 1992 loopt niet alleen buiten, maar ook in een van technische ruimtes van Nevcin - onderdeel van en gevestigd op het Cindu-terrein - de temperatuur snel op. De bedrijfsbrandweer wordt er op afgestuurd, maar tijdens het onderzoek explodeert een zogeheten hars-polemisatieketel, een ketel waarin steenkoolteer wordt omgezet in kunsthars. Bij de ontploffing komen drie brandweermannen om het leven: Cor de Bruin, Bert Gijzen en Eric de Meijer. Twee van hen werden pas twee dagen later uit de smeulende puinhopen op het terrein gehaald. Er vallen ook tientallen gewonden, van wie een deel brandend in de Amstel springt om de vlammen te doven. De enorme brand als gevolg van de eerste explosie lokte een serie nieuwe explosies uit. Die veroorzaakten op hun beurt tientallen meters hoge vlammen en dikke, zwarte rookwolken die tot ver in de wijde omtrek te zien en te ruiken waren. Bewoners in een straal van tweehonderd meter rond het terrein werden geëvacueerd. In de rest van Uithoorn, maar ook in Amstelveen, Amsterdam-Zuidoost en Diemen kregen bewoners het dringende advies binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten.