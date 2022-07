KLM schrapt óók vluchten in zomervakantie om chaos op Schiphol te verminderen

De extra maatregelen die KLM neemt, duren tot 28 augustus. "Door personeelstekorten bij Schiphol en in de eigen operatie is de werkdruk op de luchthaven erg hoog", meldt de luchtvaartmaatschappij. De maatregelen hebben als doel om die werkdruk te verlagen.

KLM houdt op vluchten binnen Europa meer stoelen vrij, zodat passagiers wiens vlucht is geannuleerd makkelijker omgeboekt kunnen worden. Ook beloven zij iedereen op tijd te laten weten welke vluchten er worden geannuleerd.

Vracht

Ook is er besloten om tijdelijk geen vracht meer mee te nemen in de Cityhopper-toestellen. "Dit zorgt voor minder werkdruk bij de medewerkers op de grond die het toestel afhandelen", aldus KLM. Ook zal de vracht met post en pakketten op intercontinentale vluchten op een andere manier worden klaargezet, waardoor het volgens KLM makkelijker te laden is.